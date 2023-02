'Voto de qualidade' no Carf gera polêmica

Entre as medidas econômicas presentes no pacote do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), anunciado no mês passado, a volta do chamado "voto de qualidade" em casos de desempate no Conselho de Administração de Recursos Fiscais (Carf) é o que tem gerado mais polêmica, com posições favoráveis e contrárias.

O Carf é responsável por julgar os recursos dos contribuintes contra autuações de cobrança de impostos feitas pela Receita Federal. As turmas do conselho são formadas por quatro integrantes do setor público e quatro do setor privado. Com o modelo paritário, algumas disputas - em especial envolvendo grandes valores - terminam empatadas.

Desde 2020, os casos em empate eram decididos de forma automática a favor dos contribuintes. Isso mudou com a Medida Provisória 1.160, publicada recentemente pelo governo federal, que devolveu ao presidente do Carf a prerrogativa de voto de minerva. A volta desse mecanismo, conforme a Fazenda, tem o potencial de arrecadar cerca de R$ 50 bilhões somente em 2023.

A equipe econômica defende a medida como uma forma de evitar o "vazamento" de recursos e alega que o governo perdeu R$ 60 bilhões em receita por ano com o desempate pró-contribuinte. Já os críticos afirmam que, com a alteração, a tendência é de que todas as decisões sejam desempatadas em benefício do Fisco. O sócio e especialista em direito tributário do escritório Xavier Advogados, Cristiano Diehl Xavier, classifica o retorno do voto de qualidade como um "retrocesso". "É uma medida com objetivo totalmente arrecadatório. O fim do voto de qualidade havia trazido maior equilíbrio, justiça e técnica nas decisões do Carf", critica o advogado.

Segundo Xavier, o retorno desse recurso também não garante um aumento de arrecadação, "pois os contribuintes ainda poderão recorrer ao Judiciário". Ele cita ainda um risco de um pico de judicialização em demandas tributárias a partir da resolução do governo.

O presidente do Instituto Justiça Fiscal, Dão Real Pereira dos Santos, por sua vez, está entre os que defendem a volta do voto de qualidade no Carf. "Desde a década de 1970, as decisões neste tribunal, quando terminavam empatadas, sempre eram decididas pelo voto de qualidade do presidente da turma, o que garantia o equilíbrio, pois quando perdem, os autuados sempre podem recorrer ao judiciário, ao contrário da Fazenda pública", aponta.

O conflito gerado a partir da MP 1.160 já chegou ao Supremo Tribunal Federal (STF). Na semana passada, a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ajuizou uma ação direta de inconstitucionalidade contra a medida provisória que restabeleceu o voto de qualidade no Carf. A entidade pede ao Supremo uma medida cautelar para suspender imediatamente os efeitos do ato do Executivo.

"Aplacar a regra do voto de qualidade no Carf teve o objetivo de equacionar uma situação de iniquidade no processo administrativo tributário federal, impedindo que, havendo empate entre os julgadores do Carf, a solução fosse sempre a favor da Fazenda Pública", destacou o presidente da OAB Nacional, Beto Simonetti.

A ação não impediu que o voto de minerva fosse utilizado pelo Carf na semana passada. Em uma das discussões, que envolvia a Petrobras, uma multa tributária de R$ 5,7 bilhões foi mantida por meio do voto de qualidade. Após pressão das empresas, porém, o presidente do Carf, Carlos Higino Ribeiro de Alencar, resolveu suspender as sessões de julgamento do órgão agendadas para esta semana.

Em portaria publicada na última sexta-feira, Alencar derrubou as sessões das turmas ordinárias da 1ª seção, as extraordinárias da 3ª seção e da 3ª turma da Câmara Superior. Na pauta dessas turmas estavam casos tributários envolvendo empresas como BRF, Santander, Ford, Ambev, entre outras.