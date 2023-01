Empresas precisam definir o planejamento tributário para 2023

Quando começar a pensar no planejamento de uma empresa? A questão é ampla, mas o fato é que, nesta época do ano, as empresas que possuem uma organização sabem da importância de pagar menos impostos e já começam a se organizar preparando um planejamento tributário para 2023. Para quem ainda não executou esta tarefa, a recomendação é que procure um contador para traçar os planos para o ano que se inicia.

Contar com um profissional habilitado a realizar o planejamento tributário é fundamental. Estudos apontam que as empresas pagam até 34% de tributos sobre o lucro, mas todo empresário sabe que esses valores se mostram muito maiores se forem consideradas outras questões como encargos trabalhistas, taxas e outras obrigatoriedade.

Assim, se uma empresa pretende sobreviver à crise, é fundamental o melhor planejamento tributário possível. Isso inclui buscar reduções de acordo com as frequentes alterações tributárias às quais as empresas precisam se adaptar no País. Ao administrar melhor o recolhimento dos tributos, maiores as chances de elevar a maior lucratividade do negócio.

"O planejamento tributário é o gerenciamento que busca a redução de impostos, realizados por especialistas, resultando na saúde financeira. Com a alta tributação no Brasil além de terem de enfrentar empresas que vivem na informalidade, várias empresas quebram com elevadas dívidas fiscais. Assim, é salutar dizer que é legal a elisão fiscal", explica o consultor tributário da Confirp Consultoria Contábil, Robson Nascimento.

Segundo o especialista, é muito complexo para o empresário tomar qualquer decisão no cenário incerto que estamos atravessando. "No entanto, mesmo não se tendo clareza sobre os rumos que serão tomados para 2023, são fundamentais as tomadas de decisões agora para que elas tenham vigência para o ano fiscal", orienta.

São três os principais tipos de tributação: Simples Nacional, Presumido ou Real. Nascimento explica que considera fundamental que as análises sejam realizadas com a máxima antecedência para que se tenha certeza da opção, diminuindo as chances de erros. "Importante ressaltar que cada caso deve ser analisado individualmente, evidenciando que não existe um modelo exato para a realização de um planejamento tributário já que existem muitas variáveis", afirma. As informações são da assessoria de comunicação da Confirp Consultoria.