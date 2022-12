'Revisão da vida toda' não vale a pena para todos

com agências

No início deste mês, o Supremo Tribunal Federal (STF), em um julgamento com votação acirrada (6x5), decidiu a favor da chamada 'revisão da vida toda' do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A decisão dos ministros do Supremo permite que parte dos segurados recalcule o valor de seus benefícios, considerando as contribuições anteriores a 1994. A decisão, porém, não vale a pena para todo mundo.

A revisão é feita para incluir salários antigos, pagos em outras moedas, no cálculo das aposentadorias. A medida tem o objetivo de corrigir um erro cometido na reforma da Previdência de 1999: ter criado uma regra de transição mais prejudicial à população do que a própria regra permanente.

Em tese, a revisão pode ser pedida por aposentados e pensionistas que começaram a contribuir para o INSS antes de julho de 1994, mês de criação do Plano Real, e que se aposentaram entre 1999, quando o governo alterou as regras de cálculo dos benefícios, e a reforma da Previdência de 2019.

A presidente do Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário (IBDP), Adriane Bramante, alerta que os segurados interessados devem verificar a chamada 'decadência'. "Trata-se do prazo de dez anos da aposentadoria, iniciando no mês seguinte ao do primeiro pagamento", explica.

Adriane acrescenta que a recente decisão cabe também aos pensionistas que recebem benefício oriundo de segurado que estava aposentado quando faleceu. Neste caso, a 'decadência' se aplica pela data da aposentadoria do segurado instituidor. Além disso, menciona que benefícios por incapacidade também podem usufruir do direito.

Além de verificar se a revisão é cabível, a especialista aponta que o segurado precisa estar atento e fazer um cálculo minucioso, com a conversão ao real das contribuições anteriores à criação da moeda, para verificar se terá a aposentadoria ou pensão elevada e se, portanto, vale a pena solicitar o recálculo. "A única forma de identificar se haverá aumento ou não (dos benefícios) será através do cálculo da nova renda, que será realizado tomando por base todos os salários de contribuição da vida contributiva", esclarece.

No momento, só é possível pedir a revisão na Justiça. O INSS informou que, só depois de o STF publicar o acórdão sobre a sentença, definirá procedimentos administrativos para que o segurado possa entrar com processo administrativo na Previdência Social.

A presidente do IBDP lembra que o processo ainda não chegou ao fim, pois o governo poderá entrar com embargos de declaração para definir o alcance da revisão. "Cabe embargos de declaração e há grandes chances de isso acontecer. A ideia dos embargos é modular os efeitos da decisão, a fim de estabelecer alguns pontos divergentes que exijam ajustes ou para complementar a decisão. No entanto, não devem mudar o resultado proferido pela Corte", considera.

A história que resultou no julgamento no STF vem de um imbróglio relacionado à regra de transição introduzida pela Lei 9.876/1999. A legislação foi criada para modificar a regra de cálculo da aposentadoria, que considerava somente os últimos 36 salários anteriores ao pedido do benefício. A norma, porém, ficou dúbia: de um lado, criava uma regra de transição que considerava somente os salários posteriores a julho de 1994, quando foi lançado o Plano Real. De outro, estabelecia uma regra definitiva que determinava a inclusão de 80% dos maiores salários, considerando toda a vida produtiva.

No último dia 1º, o STF pacificou o tema quando determinou que parte dos brasileiros poderão fazer uma revisão de seus cálculos de aposentadoria considerando contribuições da vida toda.