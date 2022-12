Aline Mattana

Como acontece há 17 anos, no mês de novembro o CRCRS promove o Mês da Solidariedade Contábil, que objetiva incentivar a doação de parte dos impostos arrecadados pelos contribuintes a projetos sociais. No último dia 5 de dezembro, Dia Internacional do Voluntariado, realizamos um mutirão da doação e conseguimos arrecadar cerca de 1,2 tonelada de alimentos, além de brinquedos e roupas, reforçando o protagonismo da classe na sociedade como um todo.

O profissional contábil, desde 2008 conta com o Programa de Voluntariado da Classe Contábil (PVCC), e desde 2020 com a Comissão de Estudos do Voluntariado, visando fomentar as ações voluntárias e ratificar o papel social da Classe. Temos como exemplo as campanhas de Destinação do Imposto de Renda - Pessoa Física e Jurídica - para os Fundos da Criança e do Adolescente e do Idoso. Outra campanha, "Valores que Ficam", de iniciativa da Assembleia Legislativa do RS, da qual o CRCRS também é parceiro, está em vigor há mais de 30 anos, com foco no Funcriança e há mais de 10 anos para o Fundo do Idoso, mas, infelizmente, a maior parte do potencial de arrecadação não fica no nosso Estado.

Em 2020 destinamos aos fundos um pouco mais de R$ 15 milhões; já em 2021, foram direcionados pouco mais de R$ 20 milhões. Apesar do crescimento em relação a 2020, ainda ficamos longe do ideal, deixando de destinar em torno de R$ 500 milhões para ajudar diretamente as pessoas que dependem das entidades beneficiadas.

Você sabia que é muito fácil destinar? Basta optar pelo modelo completo da DIRPF e, ao final da declaração, algumas pessoas físicas, terão saldo de imposto a pagar e outras, saldo a restituir. Desse saldo, você pode destinar até 3% do imposto devido ao Fundo da Criança e do Adolescente e mais 3% para o Fundo do Idoso.

Perceba que não falamos em DOAÇÃO e sim DESTINAÇÃO, porque o contribuinte não pagará nada a mais, nem deixará de receber, apenas exercerá seu direito de escolher para onde destinará parte do seu imposto, deixando de recolher, exclusivamente, ao Tesouro Nacional. Já aquele contribuinte que tem valor a restituir, diminui parte do seu imposto de renda retido na fonte e pago ao Tesouro, destinando aos fundos e, importante: será ressarcido em sua restituição.

A boa notícia é que você não precisa esperar até março/abril para fazer essa destinação. Se você sabe que vai declarar pelo modelo completo, ainda é possível emitir a guia até o último dia útil deste ano, destinando até 6% aos fundos. A guia pode ser emitida diretamente no site da prefeitura da sua cidade ou com a ajuda do seu contador. Não deixe para depois. Faça já a sua parte!

As pessoas jurídicas enquadradas no lucro real também podem destinar até 2% do imposto de renda devido para os mesmos fundos. Fica então nosso apelo aos colegas contadores para que orientem seu cliente a fazer essa destinação, pois os valores serão aplicados na sua região, facilitando inclusive a fiscalização do uso desses recursos.

O CRCRS conta com mais de 300 profissionais da contabilidade trabalhando de forma voluntária, com o objetivo de valorizar e fortalecer, cada vez mais, a nossa classe. Não enxergamos melhor forma de fazê-lo senão por meio do protagonismo social que exercemos em nossa comunidade.

Fica aqui nosso apelo, não só à sociedade, mas também a nossa classe como um todo, para que busquemos junto aos nossos clientes aumentar essa destinação. Lembre-se, ainda dá tempo de destinar 6%.

Se você tiver dúvidas, procure um Delegado Representante do CRCRS em sua região ou entre em contato com o Conselho Regional de Contabilidade.

Contamos com você para fazer de 2022 um ano histórico, marcado pela solidariedade e união em prol de uma sociedade melhor.

Contadora e integrante da Comissão de Estudos do voluntariado do CRCRS