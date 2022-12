Isenção não engloba parte das empresas do setor de eventos

A Receita Federal deixou de fora as empresas de eventos, turismo, cultura e entretenimento cadastradas no Simples Nacional de um dos principais benefícios do Programa Emergencial da Retomada do Setor de Eventos (Perse). A medida prevê a isenção de quatro tributos federais por um período de cinco anos aos quatro segmentos para compensar as perdas acumuladas durante o período de pandemia da Covid-19.

Com isso, as empresas desses setores enquadradas no Simples não poderão contar com alíquota zero no IRPJ, na CSLL, no PIS e na Confins, conforme previsto no Perse. A exclusão, no entanto, fere a regra constitucional da livre concorrência, conforme explica André Félix Ricotta de Oliveira, advogado especializado em direito tributário.

"A exclusão deixa as empresas optantes do Simples em desvantagem em relação às demais que atuam nesses setores", afirma. Para fazerem jus ao mesmo benefício, as interessadas enquadradas no Simples terão que se socorrer ao Poder Judiciário, avalia o especialista.

A obtenção do benefício previsto no Perse está vedada às participantes do Simples pelo parágrafo único do artigo 4º da Instrução Normativa nº 2.114/2022, que regulamentou a isenção.

De acordo com a Instrução Normativa, as empresas do setor não enquadradas no Simples têm até 30 de dezembro para aderir ao Programa.