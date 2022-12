'Pequenos municípios serão beneficiados com NFS-e Nacional', diz subsecretário de fiscalização da Receita

Para o auditor-fiscal e subsecretário de fiscalização da Receita Federal do Brasil (RFB) João Batista Filho a padronização da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFS-e) possibilitará que cidades de menor porte contem com uma plataforma digital de administração tributária de ponta. Nesta entrevista, Batista Filho traz mais detalhes do projeto e os impactos que ocasionará em diferentes frentes da sociedade a partir da sua adesão.

JC Contabilidade - O que a Receita Federal espera com a padronização do Sistema da Nota Fiscal de Serviços Eletrônica Nacional (NFS-e) ?

João Batista Filho - Ainda que a padronização seja algo bastante desejado, pois facilita a compreensão dos documentos fiscais pelos contribuintes, a integração das informações entre os fiscos e a simplificação dos procedimentos para emissão e recepção de notas fiscais de serviços são elementos muito mais importantes. A crescente adoção do sistema vai permitir mais simplificação, mais formalização de empresas, melhor arrecadação para os entes participantes e menores custos de cumprimento pelos contribuintes, mesmo porque se espera que outras obrigações possam ser brevemente substituídas pelas informações constantes das notas fiscais de serviços. Vai permitir ainda que pequenos municípios possam contar com uma plataforma digital de administração tributária, brindando seus cidadãos com melhores serviços.

Contab - Quais benefícios terão os municípios que aderirem a essa plataforma?

Batista Filho - Para os municípios, trata-se de contar com uma excelente plataforma digital de administração tributária e com uma rica cesta de serviços públicos. Para aqueles que não possuem sistemas próprios, o conjunto de aplicações ofertado impulsionará a organização dessa atividade e a melhoria do ambiente de negócios da cidade. Para municípios que já têm um sistema desenvolvido, o maior ganho, também existente para os menores, será a integração com uma grande base de dados nacional, compatível com o nível de globalização do setor de serviços, que representa 70% do PIB nacional.

Contab - E quais são as vantagens para os empresários?

Batista Filho - Para os empresários, utilizar os aplicativos da NFS-e significa cumprir parte importante de suas obrigações de forma muito simplificada, sem necessidade de um conhecimento mais profundo das legislações municipais das regiões onde operam. Neste primeiro momento, destaca-se a entrega de aplicativos para emissão pelos Microempreendedores Individuais (MEI), quase 15 milhões de empresas que já poderão emitir documentos eletronicamente nas cidades que aderirem ao convênio e em qualquer lugar do País, a partir de 1° de janeiro de 2023.

Contab - De que forma a RFB poderá aperfeiçoar a fiscalização de tributos a partir dessa padronização?

Batista Filho - Muitas atividades dos fiscos poderão ser aperfeiçoadas com o crescimento dos dados coletados via NFS-e e das informações geradas a partir deles. Trata-se de uma grande base de dados nacional com uma imensa quantidade de informação sendo alimentada todos os dias. No âmbito da fiscalização, dados dessa natureza são essenciais para fazer uma adequada gestão de riscos, de forma a selecionar casos concretos que precisam de alguma ação do fisco para estimular o cumprimento da obrigação tributária, trazendo, de outro lado, menos incômodo e mais facilitação para os que desejam cumpri-la. Ademais, um melhor conhecimento da realidade do contribuinte permitirá prestar-lhe melhores serviços, mais adequados e customizados. Por fim, uma abordagem agregada dessas informações pode trazer um conhecimento muito mais rico da realidade econômica do País, notadamente no setor de serviços.