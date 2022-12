NFS-e Nacional ganha adesão de cidades

Criada em meados de 2022, a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica (NFS-e) Nacional é um documento digital - padronizado nacionalmente -, cuja função é documentar as operações de prestação de serviços. O projeto visa melhorar a qualidade das informações tributárias, facilitando a gestão de administradores municipais e empresas na apuração do Imposto sobre Serviço de Qualquer Natureza (ISSQN).

Atualmente, segundo o vice-presidente da Associação Brasileira das Secretarias de Finanças das Capitais (Abrasf), Rodrigo Fantinel, 127 municípios já aderiram ao sistema, sendo 16 capitais, o que representa cerca de 58% do ISS nacional. "Trata-se de um processo irreversível. A nossa expectativa é que, rapidamente, 90% do ISS do País estará padronizado", ressalta Fantinel.

A Abrasf é uma das entidades envolvidas na campanha de adesão dos municípios à plataforma em todo o País. Hoje, no Rio Grande do Sul, oito municípios já adotaram a NFS-e Nacional. São eles: Porto Alegre, Bento Gonçalves, Camaquã, Cristal, Dom Pedro de Alcântara, Lagoa Vermelha, Sentinela do Sul e Triunfo.

Outra frente da campanha de adesão no Estado é representada pelo Conselho dos Secretários Municipais de Fazenda do Rio Grande do Sul (Consef).

Entre os membros do conselho, está a secretária municipal de finanças de Bento Gonçalves, Elisiane Schenatto. Ela destaca alguns dos impactos que a plataforma deve gerar.

"Um dos maiores benefícios para os municípios e para os empresários será a redução da burocracia e a mudança para o digital, para um modelo único de emissão. Temos muitas cidades que ainda fazem a emissão da nota fiscal em papel, além de sistemas diferentes em cada local, o que faz com que empresas e prestadores de TI tenham que customizar constantemente suas plataformas", explica Elisiane.

Para a gestão fiscal dos municípios, a secretária de finanças de Bento Gonçalves afirma ainda que a Nota Fiscal de Serviço Eletrônica Nacional deve facilitar a busca por incremento de arrecadação. "Um dos módulos que serão disponibilizados a todos os municípios aderentes é o de fiscalização, que funcionará com inteligência artificial e apontará possíveis inconsistências identificadas com base em cruzamentos de dados", ressalta.

Isso porque ao assinar o acordo de uso, os gestores municipais responsáveis passam a ter acesso à Plataforma de Administração Tributária Digital, que oferece uma cesta de produtos tecnológicos de gestão tributária. Outro destaque mencionado por seus entusiastas é de que a plataforma é gratuita e está disponível para todos os municípios, sejam eles grandes ou pequenos.

Há três maneira de aderir ao convênio da NFS-e, e o município deve escolher uma delas: (1) preenchimento e publicação do Termo de Adesão no Diário Oficial municipal ou jornal de grande circulação pelo próprio município; (2) preenchimento e envio do Termo de Adesão pelo formulário no Portal NFS-e à Receita Federal do Brasil; ou (3) preenchimento e envio do Termo de Adesão pelo e-CAC da Receita Federal do Brasil.

O secretário-executivo da Frente Nacional dos Prefeitos (FNP), que é outra entidade engajada no projeto, afirma que algumas cidades tiveram dificuldades para formalizar o pedido via processo eletrônico no e-CAC da Receita Federal. No entanto, considera positivo o número de conveniados até o momento.

"As adesões vão ocorrendo na medida em que os gestores tomam conhecimento da plataforma e dos benefícios que ela traz para a administração tributária. Com a retomada da atividade econômica no período pós-pandemia, o volume de serviços voltou a crescer", analisa Gilberto Perre.