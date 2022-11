Área contábil se aproxima das startups

Mapeamento do ecossistema brasileiro de startups realizado pela Associação Brasileira de Startups (Abstartups) e divulgado no ano passado aponta que, atualmente, há cerca de 13,7 mil startups no País. Os investimentos nesse tipo de empresa têm batido recordes ano após ano. Em 2021, conforme a Distrito - plataforma que monitora o setor - foram injetados US$ 9,4 bilhões no mercado de inovação brasileiro, o que representa mais do que o dobro captado pelo segmento em 2020 (US$ 3,5 bilhões).

Esse boom de startups e investimentos tem impactado todos os setores empresariais, incluindo o financeiro e o contábil. Com isso, profissionais e escritórios de contabilidade estão, cada vez mais, se aproximando desse ecossistema de inovação.

"Atualmente, o acesso via incubadoras, hubs, parques tecnológicos e espaços de coworking a esses ambientes estão facilitados. Neles, é necessária a presença de profissionais de diferentes áreas, seja como membros, parceiros e até mentores de startups", afirma Karina Missel, coordenadora da comissão de estudos do Conselho Regional de Contabilidade do Rio Grande do Sul (CRCRS) Jovem.

Segundo ela, é recomendável que contadores e escritórios que queiram se aproximar desses locais conheçam, primeiramente, como uma startup funciona, converse com empresários do setor e entenda a estrutura do segmento, formas de monetização, o que o mercado espera de um negócio escalável etc.

Outro ponto importante, segundo a contadora, é saber diferenciar os conceitos de inovação e tecnologia. "Muitos podem inovar e não ter tecnologia agregada. Entender esta diferença já demonstra que muito pode ser feito em toda operação contábil. Há muitas oportunidades de inovação, como rever processos e otimizar resultados, mudar o formato de atendimento, melhorar as rotinas, entre outros pontos", exemplifica Karina.

O interesse do setor contábil em prestar serviço para empresas da área também tem contribuído para essa aproximação. Nesse caso, diz Karina, o grande desafio é conseguir escutar gestores de startups e apontar a eles, por exemplo, quais CNAEs (Classificação Nacional de Atividades Econômicas) serão exercidas pela empresa, mostrar qual cidade ou região há benefício fiscal, qual a melhor tributação, como será o modelo de faturamento, entre outras peculiaridades.

"São auxílios que vão desde a organização da empresa até o investimento. Para isso, é preciso ter conhecimento em gestão e envolver todas as áreas de um escritório ou ter pessoas para lhe apoiar neste momento."

O governo federal conta com algumas iniciativas de apoio à inovação. Entre elas, está a chamada Lei do Bem, que concede incentivos fiscais às empresas brasileiras que realizam pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. Editada em 2005, a lei diminui o pagamento de alguns tributos de empresas que realizarem pesquisa e desenvolvimento de inovação tecnológica. O Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações estima que, para cada R$ 1 de isenção, as empresas invistam R$ 4,50 em pesquisa, desenvolvimento e inovação.

A contadora do CRCRS alerta ainda que há várias cidades do Estado com benefícios de redução de impostos sobre serviço (ISS) e algumas regiões com benefícios relacionados ao Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). "Além disso, temos a Lei do Inova Simples, que ainda precisa de mais desenvolvimento para trazer benefício fiscal às startups", aponta Karina.

O Inova Simples é um regime especial de formalização de empresas de inovação que tenham iniciativas de aprimoramento gradual ou com características de efeito de alteração ou suspensivo. Sobre a tributação, é comum, conforme a contadora, que as startups comecem a operar como MEI, passando para empresa Ltda. ou Simples Nacional e, posteriormente, para o regime geral, optando entre o Lucro Presumido ou o Lucro Real conforme a sua atividade e o desenvolvimento do negócio.