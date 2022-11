Novembro azul no CRCRS

A Política Nacional de Atenção Integral à Saúde do Homem promove ações que contribuem para o aumento da expectativa de vida na população masculina. A campanha Novembro Azul alerta para a necessidade dos homens retomarem cuidados com a própria saúde, e a classe contábil não poderia perder esta oportunidade, uma vez que os profissionais do sexo masculino representam aproximadamente 57% do número total de contadores no Brasil, conforme dados do Conselho Federal de Contabilidade (CFC).

Pensando na temática, o médico urologista Túlio Meyer Graziottin explanou sobre o assunto. O câncer de próstata (CAP) é o tumor maligno mais frequente na população masculina, excetuando-se os tumores de pele. A próstata é uma glândula que está somente presente nos homens. Existem duas doenças associadas ao envelhecimento da próstata: hiperplasia benigna - aumento benigno com consequente obstrução à micção, e câncer - uma doença com vários subtipos de tumores malignos e de agressividade variável.

Normalmente, o CAP não produz sintomas nas fases iniciais, período em que é curável, enfatizando-se a necessidade do rastreamento da doença. Hoje, o exame de rastreamento para o CAP não é obrigatório, mas recomendado em homens que se interessam por sua saúde. Não há outra maneira de diagnosticar precocemente, porque não há sintomas nessa fase, o que é uma desvantagem em relação à possibilidade de cura.

Se o homem tem um CAP pequeno e não se dá conta, ele vai ficar anos assintomático; no entanto o tumor vai progredindo, chegando um tempo em que a doença se espalha para outros órgãos, situação onde não há mais perspectiva de cura. A comunidade científica recomenda que homens acima de 45 anos ou 40 anos com forte história de câncer de próstata na família sejam submetidos a rastreamento. Não existe ainda uma maneira conhecida de se prevenir o CAP.

Caso o homem na faixa dos 40 aos 70 anos se interessar por sua saúde e quiser saber como está a próstata, deve procurar um urologista que solicitará exames, dentre eles o PSA, um marcador tumoral para CAP, com o objetivo de fazer uma varredura das principais doenças que acometem a faixa etária, bem como o risco existente. Acima de 80 anos, o rastreamento apresenta poucas vantagens porque a próstata envelhece e surgem tumores pouco agressivos.

Há outras doenças que atingem o homem de mais idade, como a hiperplasia da próstata, produzindo sintomas como a dificuldade para urinar, incontinência e micções frequentes. Regularmente, nas consultas que focam a próstata, o urologista procura outras doenças como diabetes, hipertensão, obesidade, depressão e queixas sexuais.

A longevidade é o somatório de fatores genéticos e ambientais. Algumas coisas podem ser feitas para envelhecer com boa qualidade de vida: manter-se no peso ideal, ter uma alimentação saudável, não fumar, ingerir álcool em quantidade moderada, ter amigos e atividades lúdicas, manter o bom humor, ter uma atividade intelectual, ter uma atividade física e prevenir as doenças de alta mortalidade como hipertensão, diabete, depressão e tumores.

O CRCRS enfatiza à classe contábil, que trabalha em prol da sociedade, a necessidade do autocuidado, da procura por recursos e profissionais especializados, de um diagnóstico precoce e possibilidades melhores de tratamento, mas, principalmente, buscando qualidade de vida de cada indivíduo e da coletividade. Colegas da contabilidade, atentem para sua saúde para continuarem orientando e cuidando da sociedade com seus conhecimentos, zelo, dedicação e ética.

