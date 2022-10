STF isenta Imposto de Renda sobre pensão alimentícia

Com a rejeição total deste último embargo de declaração, a Receita Federal estima que o governo federal deve deixar de arrecadar R$ 1,05 bilhão por ano. O impacto fiscal, contudo, pode ir além, pois os pensionistas que tiveram o dinheiro recolhido pelo governo podem agora pedir o dinheiro de volta, até o prazo legal máximo de cinco anos. O impacto nos cofres públicos com os chamados indébitos pode chegar a R$ 6,5 bilhões pelos próximos cinco anos.

Ainda de acordo com o especialista na área tributária, a decisão do Supremo produz efeitos desde 6 de junho deste ano, já que, no início deste mês, a definição foi a de que não haveria efeitos retroativos. Assim, de modo definitivo, todos aqueles que recebem pensão alimentícia por força de acordo judicial ou extrajudicial em questões de direito de família ou por conta de decisões judiciais, provisórias ou definitivas, podem deixar de recolher o carnê-leão imediatamente.

"É importante destacar que o alimentante ainda pode deduzir o que paga a título de pensão alimentícia do seu IRPF e, ao mesmo tempo, aquele que recebe os alimentos pode considerar tais valores como isentos ou não tributáveis. E isso porque a dedução para o pagador dos alimentos ainda é permitida por lei (art. 4º, II, da Lei 9.250/95) ao mesmo tempo em que, para o alimentado, por força da decisão do STF, tais valores não são tributáveis", acrescenta o advogado.

Nygaard explica que, anteriormente, o entendimento era de que o valor da pensão alimentícia deveria ser oferecido à tributação pelo alimentado mensalmente, por meio do pagamento via carnê-leão, podendo o alimentante deduzir, do imposto por ele devido, o total dos valores pagos a título de pensão alimentícia.

"A decisão do STF tem por fundamento o entendimento de que os valores de pensão alimentícia recebidos pelos alimentandos não são renda nova, uma vez que o pagador dos alimentos (alimentante), e somente ele, teria rendimentos tributáveis quando os recebe das mais diversas fontes (salários, aluguéis, lucros, honorários, ganhos e rendimentos de capital etc.)", analisa o advogado e sócio da área tributária de TozziniFreire, Gustavo Nygaard.

O relator também negou pedido para que a não incidência do IR ficasse limitada ao piso de isenção do tributo, que hoje é de R$ 1.903,98. Toffoli destacou, ainda, que o entendimento predominante foi de que a manutenção das normas sobre a cobrança resultava em dupla tributação "camuflada e injustificada".

No tribunal, prevaleceu o entendimento do relator, ministro Dias Toffoli. Ele defendeu, por exemplo, que "a tributação reconhecida como inconstitucional feria direitos fundamentais e, ainda, atingia interesses de pessoas vulneráveis".

A medida já havia sido definida em junho pelos ministros do STF, por oito votos a três. Desta vez, contudo, todos rejeitaram um recurso da União que dizia haver "obscuridades" e buscava evitar a retroatividade da devolução. Com isso, a resolução vale também para contribuintes que, nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022, incluíram a pensão alimentícia como rendimento tributável.

No início deste mês, o plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) confirmou, por unanimidade, a decisão que isenta de Imposto de Renda (IR) os valores recebidos a título de pensão alimentícia, dando fim a um embate entre União e pensionistas que durava cerca de sete anos. A decisão foi proferida no julgamento de Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI), ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Direito de Família em dezembro de 2015.

Saiba como receber de volta o IR pago em pensão alimentícia

Após o Supremo Tribunal Federal (STF) afastar a incidência de Imposto de Renda sobre pensão alimentícia, a Receita Federal emitiu um comunicado com algumas orientações para os contribuintes impactados pela decisão. A contadora e diretora da LMF contadores, Lilian Martins, traz alguns dos pontos divulgados pelo órgão do governo, como o que fazer para receber de volta o IR pago em pensão alimentícia nos últimos cinco anos.

JC Contabilidade - Quem acaba sendo impactado com a decisão do STF da não incidência de IR sobre os valores de pensão alimentícia?

Lilian Martins - Os contribuintes que recebem ou receberam pensão alimentícia no seu CPF ou no CPF dos seus dependentes nos últimos cinco anos, de 2018 a 2022.

Contab - Como o contribuinte deve proceder para recuperar esse valor?

Lilian - Primeiramente, deve retificar as Declarações de Ajuste Anual (DAA) dos períodos em que informou os valores recebidos como pensão alimentícia como tributado, observando os períodos abrangidos pela retificação. Na sequência, deve observar se haverá imposto a restituir ou imposto pago a maior e então solicitar por meio do programa PER/DCOMP web (Pedido de Restituição, Ressarcimento ou Reembolso e Declaração de Compensação), disponível no Portal e-CAC, ou em alguns casos por meio do PGD Perdcomp.

Contab - Como ocorria a tributação da pensão alimentícia antes da decisão do STF?

Lilian - Até a decisão do Supremo, o valor recebido de pensão alimentícia pelo titular ou dependentes eram tributados, sendo obrigatório informar os valores na ficha de rendimentos tributados da Declaração de Ajuste Anual (DAA).

Contab - O contribuinte já pode deixar de pagar o carnê-leão mensal envolvendo a pensão alimentícia?

Lilian - Sim, já deve suspender os pagamentos mensais referentes ao carnê-leão sobre os valores recebidos como pensão alimentícia do titular ou dos dependentes.

Contab - O contribuinte que deixou de inserir um dependente que tenha recebido rendimentos de pensão alimentícia pode incluí-lo?

Lilian - Sim, pode incluir o dependente e o valor da pensão alimentícia como renda isenta e não tributada. A inclusão se dará por meio da retificação das declarações de ajuste anual dos períodos abrangidos pela decisão.

Contab - Há alguma outra orientação ao contribuinte impactado pela medida?

Lilian - Importante que o contribuinte procure consultar um profissional antes de fazer as retificações, pois estas são permitidas observando as definições feitas pela Receita Federal, como os cinco anos retroativos. Porém, não é permitido alterar a opção pela forma de tributação escolhida. Se o contribuinte enviou sua declaração fazendo a opção pelo desconto simplificado, não será possível alterar para a opção por deduções legais. Por outro lado, o contribuinte que enviou sua DAA por deduções legais e não informou dependente pelo fato destes receber pensão alimentícia, poderá retificar as DAAs dos períodos abrangidos pela decisão do STF, informando o dependente e o valor da pensão alimentícia, assim como as despesas dedutíveis do dependente, desde que devidamente comprovadas.