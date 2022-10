Repatriação de recursos pode ser reaberta

Os crimes relacionados à omissão de recursos no exterior podem ser, entre outros, o crime contra a ordem tributária e a evasão de divisas. As punições são avaliadas caso a caso e dependem da gravidade do crime, mas podem levar até mesmo à prisão. A legislação define, porém, que os contribuintes que mantiveram recursos em valores inferiores a R$ 10 mil estão automaticamente anistiados de quaisquer crimes.

Conforme o advogado tributarista do escritório Aragão e Ferraro Advogados Phillip Krauspenhar, os dois principais benefícios para o contribuinte com a regularização são a possibilidade de usufruir dos bens em território nacional e a extinção da punibilidade de diversos crimes tributários, como, por exemplo, sonegação fiscal decorrente da ocultação de bens no exterior.

De acordo com o autor da proposição, o projeto propõe multa de 167% do valor do imposto devido, de modo que o percentual total a ser pago pelo declarante que aderir ao RERCT durante o novo prazo será de 40% sobre o valor do ativo objeto de regularização, em contraponto aos 35,25% e 30% devidos em prazos anteriores.

O projeto de lei destaca que o contribuinte que aderir ao regime de regularização de recursos deverá identificar a origem dos bens e declarar que eles têm origem em atividade econômica lícita, sem obrigatoriedade de comprovação. Com isso, o ônus da prova de demonstrar que as informações prestadas são falsas recai, em qualquer tempo, sobre a Receita Federal.

Em relação ao RERCT, nas duas fases em que esteve aberto, resultou em um volume considerável de arrecadação. Em 2016, foram R$ 46,8 bilhões em tributos e, em 2017, R$ 1,7 bilhões, conforme dados repassados pela Receita Federal. Assim, na avaliação de Pacheco, o RERCT demonstrou ser uma alternativa legislativa bem-sucedida. "Inúmeras pessoas físicas e jurídicas fizeram uso do programa. Inicialmente, o período de adesão se esgotou no fim de 2016. Todavia, o prazo foi reaberto em 2017, por força da Lei 13.428, durante a gestão do então presidente Michel Temer", esclareceu Pacheco em publicação da Agência Senado.

Esta é uma das propostas apresentadas pelo parlamentar que devem ajudar a custear o piso nacional da enfermagem para os setores públicos e filantrópicos. Outra proposta com essa finalidade (PLP 44/22) foi aprovada no Senado na última terça-feira (4) e encaminhada à Câmara dos Deputados. A medida permite o remanejamento de verbas carimbadas do Ministério da Saúde transferidas para estados, o Distrito Federal e municípios.

De autoria do atual presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, o texto aguarda parecer do relator, o senador Renan Calheiros (MDB-AL). A sua votação no plenário estava prevista para a última quinta-feira (6), porém, o tema foi retirado da pauta, adiando a decisão para esta semana.

A lei nº 13.254, sancionada em 2016, instituiu o chamado Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT), que tem como objetivo permitir a declaração voluntária de recursos, bens ou direitos de origem lícita, não declarados ou declarados com omissão ou incorreção, remetidos ou mantidos ao exterior, por residentes ou domiciliados no Brasil. A adesão ao RERCT tem prazo determinado, tendo sido aberto em duas oportunidades, nos anos de 2016 e 2017. Agora, tramita no Senado Federal projeto de lei (PL 798/2021) que pretende reabrir o regime por mais 120 dias.

Repatriação de recursos permite governo arrecadar mais sem aumentar impostos

Com a possibilidade do prazo do regime de repatriação de recursos ser reaberto por mais 120 dias, o advogado tributarista do escritório Aragão e Ferraro Advogados Phillip Krauspenhar comenta o que o contribuinte deve estar atento caso a proposta avance no Congresso Nacional, quais são os crimes relacionados à omissão de bens ou recursos no exterior, entre outros pontos.

JC Contabilidade - O que seria necessário por parte do contribuinte para aderir ao RERCT, caso seja aprovada a sua reabertura?

Phillip Krauspenhar - Para adesão ao RERCT, o contribuinte pessoa física ou jurídica deverá apresentar à Receita Federal do Brasil (RFB) e, em cópia para fins de registro, ao Banco Central do Brasil declaração única de regularização específica contendo a descrição pormenorizada dos recursos, bens e direitos de qualquer natureza de que seja titular em 31 de dezembro de 2020 a serem regularizados, com o respectivo valor em real, ou, no caso de inexistência de saldo ou título de propriedade em 31 de dezembro de 2020, a descrição das condutas praticadas pelo declarante e dos respectivos bens e recursos que possuiu. Além disso, os recursos, bens e direitos indicados na adesão ao RERCT deverão também ser informados nas declarações retificadoras de ajuste anual do imposto de renda, de bens e capitais no exterior e na escrituração contábil societária, todas relativas ao ano-calendário de 2020 e posteriores.

Contab - Qual a alíquota dos tributos envolvidos na repatriação de recursos ao País?

Krauspenhar - Sob o montante regularizado, o contribuinte se sujeitará ao pagamento do imposto de renda a título de ganho de capital, à alíquota de 15%. Sobre o valor do imposto apurado, em 2016, incidiu multa de 100%, enquanto, em 2017, a multa foi de 135%. O PL 798/2021 em trâmite no Senado propõe a manutenção da alíquota de 15% com multa de 167%.

Contab - Omitir bens ou recursos no exterior é considerado um crime tributário?

Krauspenhar - A omissão de bens ou recursos no exterior constitui crime tributário como sonegação fiscal, evasão de divisas, falsidade ideológica, falsificação de documento e operação de câmbio não autorizada, passíveis de prisão de seis meses a seis anos e multa, a depender dos atos praticados pelo contribuinte. Caso seja configurada a lavagem ou ocultação de bens e valores, a pena de reclusão pode ser de três a dez anos, e multa.

Contab - Na sua visão, há problemas éticos envolvendo o tema em razão da anistia que ocorre aos contribuintes?

Krauspenhar - Entendemos que o Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT) é uma alternativa para que o governo federal possa ampliar a arrecadação sem aumentar a carga tributária no país. O programa é um importante mecanismo para que os contribuintes com domicílio fiscal no Brasil regularizem a situação de seus bens no exterior, reduzindo a multa aplicável e extinguindo eventuais crimes tributários.

Contab - Há algum outro ponto que gostaria de destacar?

Krauspenhar - O PL 798/2021 sanou um dos grandes questionamentos relacionados ao RERCT em 2016 quanto ao ônus probatório da licitude dos recursos. O atual projeto prevê que o contribuinte que aderir ao RERCT deverá identificar a origem dos bens e declarar que eles têm origem em atividade econômica lícita, sem obrigatoriedade de comprovação. Assim, o ônus da prova de demonstrar que as informações prestadas são falsas recai à Receita Federal. A discussão, em 2016, surgiu em razão da alteração do documento intitulado "Perguntas e Respostas" pela Receita Federal. Isto pois, dois anos após o primeiro prazo de adesão do RERCT, a Receita Federal editou o documento para acrescentar que cabia ao contribuinte comprovar, documentalmente, a origem lícita dos recursos, caso fosse solicitado pela Receita Federal. Ou seja, o Fisco inverteu o ônus da prova, de modo que o declarante passou a ser responsável por comprovar a origem.