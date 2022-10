Recupere créditos tributários e reverta a seu favor dívidas com o Fisco

Umberto Tedeschi

Um estudo realizado pela Fenafisco (Federação Nacional do Fisco Estadual e Distrital) apurou que os Estados têm quase R$ 900 bilhões a receber das empresas apenas em impostos, contribuições e multas.

Não é segredo para ninguém que a alta carga tributária no Brasil atrapalha o crescimento das empresas. Segundo a OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), o Brasil é o segundo país do mundo que mais tributa as organizações: ao considerar todos os impostos, é paga uma alíquota média de imposto de 34%.

A complexidade do sistema tributário e a sua falta de atualização (o código vigente é de 1966) só gera confusão e dúvidas. São leis, normativas, portarias, entendimentos jurisprudenciais e administrativos, entre tantos outros dispositivos e normas.

Um sistema tributário mais inteligente seria capaz de facilitar tanto a apuração como o pagamento dos tributos. Mas, enquanto a tão esperada Reforma Fiscal não sai, é preciso encontrar maneiras de reduzir custos, otimizar as finanças e usar a própria legislação vigente como uma maneira de reverter o jogo.

O coração chega a palpitar de emoção quando se encontra dinheiro no bolso de uma calça antiga que não é usada há algum tempo. E se eu disser que esse valor, que você nem sabia que tinha, pode ser resgatado pela sua empresa?

Na prática, esse serviço se chama recuperação de créditos tributários. Direito que muitos não sabem que têm, ele consiste em pegar de volta a diferença que foi paga a mais em impostos.

O Fisco é bem esperto nesse ponto. Se a sua empresa paga de maneira errada (ou deixa de prestar contas), ele cobra. Mas se recebe a mais, nada é devolvido. Você que lute para provar e correr atrás dessa diferença.

Mas o dinheiro não cai diretamente na conta da empresa, mas sim é usado para abater o saldo devedor.

Diversos tributos são elegíveis à devolução do que foi pago a mais, como CSLL, PIS, COFINS, ISS, IPI e ICMS. Esse último é o mais comum, já que é um imposto indireto com substituição tributária - onde o que é cobrado no início da cadeia pode não ter o mesmo valor no final dela, gerando crédito a favor da sua empresa.

Mas como ter acesso a esses créditos?

O primeiro passo é realizar um levantamento completo dos valores de todos os impostos pagos com as alíquotas que foram aplicadas. Depois é realizada a identificação das tarifas corretas usando como base a jurisprudência.

Faça as contas do que foi pago a mais e peça a recuperação dos créditos de duas maneiras: um pedido administrativo, por meio do Pedido Eletrônico de Ressarcimento e Declaração de Compensação (uma via amigável), ou por via judicial.

O que vai determinar a forma é se o Fisco já realizou algum tipo de processo do tipo e a boa vontade do órgão.

Por exemplo: a restituição do PIS/COFINS monofásicos já teve diversos provimentos administrativos. Já no INSS sobre Receita Bruta de Desonerados, o órgão não assume a responsabilidade de restituir o que foi pago a mais, sendo necessário entrar com uma ação.

A equipe fiscal e/ou contábil da sua empresa pode liderar uma força-tarefa com o objetivo de mergulhar no universo dos tributos que já foram pagos. Mas o trabalho necessita ter um nível máximo de acuracidade. Será que o time tem o tempo e a expertise necessários?

A contratação de uma consultoria pode se revelar a melhor escolha. Especialistas em tributos cuidarão de cada caso, utilizando a experiência adquirida em outras organizações a favor da sua companhia.

E, além da recuperação de créditos, é possível colocar em prática um estudo completo de todos os tributos, realizando um planejamento tributário que vise a redução da carga de impostos a serem pagos.

Esse raio-x pode diminuir os valores devidos ao Fisco o que, em conjunto com os créditos a serem restituídos, será um alívio no caixa da empresa!

CEO da Abile Consulting Group, embaixador da Leader X e chairman of the board da Agência Brasileira de Inovação e Desenvolvimento Sustentável (Abids)