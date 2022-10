A elevação da carga tributária representará aumento de arrecadação pelo Fisco Brasileiro?

Cerqueira Leite

Em ano de eleições, as reformas mais urgentes da República adentram a seara dos debates, mas com pouca eficiência. Elas são necessárias, urgentes e complexas, razões pelas quais demandam grande maestria política. Assim, enquanto não for ultrapassada a agenda política, as reformas ficarão em compasso de espera.

Contudo, no tocante à reforma tributária, o tiro é certo: haverá aumento da carga tributária. Ao menos por ora, os dividendos ganham salvo conduto mas deverão perder este status e passarão a ser tributados. A reflexão que compartilho é a seguinte: aumentar a carga tributária representa aumento da arrecadação?

Minha reflexão é que antes de perseguir a trilha da elevação dos tributos, o Poder Público deveria inovar nas técnicas de arrecadação. Aumento de carga tributária pode representar maior inadimplemento e vir até mesmo a comprometer o aumento da arrecadação.

Busco no direito comparado americano um exemplo criativo e eficiente de técnica arrecadatória. Você já se deparou com as expressões "Tax Lien e Tax Deed"? Se já o fez, constatou a existência de um modo bem eficaz para financiamento das despesas públicas municipais. Se tais expressões são novidades, aproveito para explicá-las.

Como regra geral de tributação, os municípios mundo afora determinam a cobrança de imposto sobre a propriedade urbana. No Brasil, não é diferente. A Constituição Federal em seu artigo 156, I estabelece: Art. 156. Compete aos Municípios instituir impostos sobre: I- propriedade predial e territorial urbana. Assim, a cada exercício, o contribuinte recebe o lançamento deste tributo cuja inadimplemento dará ensejo à execução fiscal.

É justamente acerca dos efeitos do inadimplemento, que compromete a arrecadação, que eu gostaria de comentar. Sobrevindo a inadimplência, terão início as medidas que visam à satisfação do crédito tributário, a saber: inscrição em dívida ativa; propositura da execução fiscal; citação do devedor; penhora do imóvel em caso de não pagamento e, finalmente, a venda do bem em hasta pública.

Todo este procedimento impõe perdas às partes que dele participam. Perde o município porque deixou de arrecadar; perde o contribuinte porque os custos associados ao procedimento executivo são elevados e, consumada a praça, o preço da arrematação geralmente é bem abaixo que o valor de mercado. Perde eventual licitante que muitas vezes ao adquirir um imóvel em leilão já o encontra em estado depredado ou enfrenta dificuldades para o exercício da posse, uma vez que o proprietário ocupante, que acumula perdas no curso deste processo não se motiva a desocupá-lo.

Os institutos do Tax Lien e do Tax Deed, largamente utilizados no direito tributário americano, com variações de Estado para Estado, basicamente permitem ao ente público ceder o seu crédito a interessados. Assim, o condado local recebe os recursos de um particular e o proprietário devedor terá como novo credor o adquirente do crédito. No meio privado essa é uma operação corriqueira e se denomina "cessão de créditos". Há, porém, alguns aspectos relevantes na cessão mencionada. Sobre o crédito cedido deverá incidir a taxa mínima de 8% ao ano e, em alguns cenários, essa taxa pode chegar a 12%. Assim, além do município receber o valor do imposto, o adquirente também tem uma oportunidade financeira por força dos juros incidentes. Por outro lado, o proprietário devedor poderá manter a posse e a propriedade do bem imóvel, desde que faça a liquidação do débito.

Este modelo, parece-me equacionar melhor todas as partes envolvidas. O município recebe; o adquirente investidor tem assegurado juros adequados ao investimento e o proprietário devedor consegue manter a posse e propriedade mediante liquidação.

Cabe, porém, destacar que se não houver pagamento do débito tributário, o proprietário devedor poderá perder a posse e propriedade do bem. Ainda que a perda do bem possa ser considerada medida drástica, o modelo parece-me mais funcional, pois oferece alternativas que, acima de tudo, prestigiam o Poder Público, que consegue arrecadar.

Este tema exemplifica modelos eficientes de arrecadação. O ordenamento jurídico brasileiro até que oferece alternativas tímidas de utilização de créditos tributários no ambiente privado. Porém, o que prevalece, infelizmente, é um emaranhado de normas, que conflitam entre si, cabendo ao contribuinte buscar o Poder Judiciário para cessar ilegalidades.

Sócio-fundador da Cerqueira Leite Advogados Associados