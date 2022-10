Serviços contábeis são unificados em plataforma

A Receita Federal e o Serviço Federal de Processamento de Dados (Serpro) lançaram uma plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais: o Integra Contador. A ferramenta permite o acesso automatizado a um conjunto de informações que só estavam disponíveis por consulta individualizada no Centro Virtual de Atendimento da Receita Federal, o eCAC. Conforme informações da equipe técnica da Receita Federal do Brasil (RFB), o serviço foi criado, especialmente, para aqueles que desejam acessar as informações geridas pela Receita Federal de forma alternativa ao acesso manual no site ou nos sistemas da instituição, com o objetivo de criar automatização dos seus processos de trabalho. Inicialmente, estão disponíveis 27 serviços em sete APIs (Application Programming Interface). Dentre os principais, estão os relacionados ao Simples Nacional e MEI (Microempreendedor Individual), consulta e transmissão de DCTFWeb, consulta de pagamentos realizados e emissão de DARF. Para obter o Integra Contador, é necessária a utilização de certificado digital e-CNPJ. As consultas a dados por terceiros são permitidas após a conferência da autorização do proprietário das informações ou de seu procurador. O time técnico da RFB aponta, entre as principais vantagens a possibilidade dos escritórios de contabilidade de construir soluções informatizadas para acessar as informações de forma automatizada, em vez de ter que fazer todas as operações de forma manual. Lembrando que a autorização do procurador deve ser realizada previamente, pelo eCAC. O Integra Contador é voltado para escritórios de contabilidade, software-houses, startups de serviços contábeis na internet, bancos - em especial aqueles focados no atendimento de pequenas empresas dos regimes Simples Nacional (SN) - e MEI e demais interessados na prestação de serviços contábeis e fiscais para contribuintes. "Importante esclarecer que todo este mecanismo de fornecimento alternativo aos dados e informações foi avaliado pela Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) no sentido de regularidade frente à Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) ", informa a Receita. Outro ponto que merece atenção é que as informações privadas só podem ser acessadas pelo titular da informação ou por alguém por ele autorizado. Os interessados podem contratar o serviço diretamente na Loja Serpro. O valor varia de acordo com o número de consultas, emissões e declarações. O fato de o serviço ser cobrado tem gerado críticas de diferentes entidades. A Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas (Fenacon), o Conselho Federal de Contabilidade (CFC) e o Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon) divulgaram manifesto contra a cobrança da nova plataforma de prestação de serviços contábeis e fiscais. "O acesso a essas informações é primordial ao profissional contábil que necessita entregar as obrigações acessórias dos seus clientes no prazo legal. As empresas contábeis tratam diariamente de centenas de dados fiscais de seus clientes, e apesar de todo o corpo técnico qualificado da empresa contábil, não é difícil de se encontrar dificuldade no cumprimento das obrigações fiscais causadas por sistemas da Administração Pública que por vezes não suporta o volume dos dados transmitidos", diz o manifesto. Ainda segundo as entidades, a mercantilização da plataforma é uma situação que está em total desacordo com o que é defendido. "Primeiro, a criação da plataforma é feita por empresa pública; segundo que os custos para uso da plataforma recairão diretamente ao contribuinte, que já gasta para custear o cumprimento das suas obrigações", reitera o comunicado.

CFC se posiciona contra cobrança pelo uso do Integra Contador

A criação dos APIs é uma conquista e um pleito das entidades de classe, diz Ângela Mendonça

ANGELA DANTAS/ARQUIVO PESSOAL/JC

A nova plataforma Integra Contador, criada pela Receita Federal do Brasil (RFB) deverá trazer mais celeridade e segurança para que contadores e escritórios da área realizem a entrega das obrigações fiscais de seus clientes. A avaliação é da conselheira do Conselho Federal de Contabilidade (CFC) Ângela Dantas Mendonça. No entanto, na mesma linha do manifesto divulgado pela Federação Nacional das Empresas de Serviços Contábeis e das Empresas de Assessoramento, Perícia, Informações e Pesquisas (Fenacon), pelo CFC e pelo Instituto de Auditoria Independente do Brasil (Ibracon), a conselheira se posiciona de forma contrária à cobrança da plataforma e afirma que há uma negociação em andamento com o governo federal para reverter essa situação. JC Contabilidade - De que forma o Integra Contador poderá facilitar o dia a dia do contador? Ângela Dantas Mendonça - Permitindo o acesso massivo aos sistemas da RFB para a entrega das obrigações fiscais por escritórios de contabilidade e demais empresas que prestam serviços contábeis. Além disso, garante segurança de acesso, automatização e eficiência dos processos. Contab - Quais os principais benefícios e as vantagens dessa nova plataforma? Ângela - Atualmente, o cumprimento das obrigações acessórias tem sido bastante desafiador durante os prazos finais de envio desses encargos. Quando a volumetria dos acesso aumentam no eCac, é comum surgirem problemas por não suportar toda a demanda. Com isso, temos enfrentado dificuldades em cumprir uma obrigação acessória, que é imposta pelo próprio órgão. Contab - Sobre o eCac, qual é a importância dessa plataforma tanto para os contadores quanto para os contribuintes? Ângela - A Receita Federal, nos últimos anos, evoluiu bastante em tecnologia. Todas as exigências fiscais, obrigações acessórias e atendimento ocorrem em um ambiente tecnológico, por meio do eCac. Ocorre que, ao mesmo tempo em que houve essa transformação tecnológica, o investimento nesse ambiente não se deu na mesma proporção, o que tem causado instabilidades, dificuldades de acesso e do correto cumprimento legal das obrigações, fato que acaba resultando em multas, travas na emissão de certidões negativas, dentre outras demandas. Contab - O que ainda poderia ser melhorado no eCac e nesta nova plataforma? Ângela - A criação dos APIs (Application Programming Interface) é uma grande conquista e é um pleito das entidades de classe. Todos somos plenamente a favor. O problema é o custo da bilhetagem que a empresa de tecnologia, o Serpro, quer cobrar por acesso no cumprimento de uma obrigatoriedade. Estamos em negociação e temos certeza que iremos contar com a sensibilidade dos entes envolvidos para uma célere e efetiva solução. Contab - Mesmo assim, o CFC considera a iniciativa positiva? Ângela - Sim. São ambientes que vão trazer melhorias e celeridade no cumprimento de todo arcabouço fiscal e contábil que envolve o ciclo operacional e econômico do contribuinte.

Instabilidade no Centro Virtual de Atendimento gera reclamações de usuários

O Centro Virtual de Atendimento foi criado pela Receita Federal em 2005

MARCELLO CASAL JR /ABR/JC