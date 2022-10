Receita dá a receita

Abertas as inscrições no Exame de Qualificação para Despachante Aduaneiro

Foi publicado no DOU de 28/09 o edital de abertura das inscrições para o Exame de Qualificação que avalia a capacidade profissional do ajudante de despachante aduaneiro para o exercício da profissão de despachante aduaneiro, conforme os artigos 4º ao 9º da IN RFB nº 1.209, de 7/11/2011. Este ano a prova será aplicada virtualmente para todos os participantes, com a utilização de recursos tecnológicos de segurança e controle das aplicações em âmbito nacional.

Os interessados precisarão de equipamentos com câmeras durante a realização da prova. Os candidatos poderão efetuar o acesso de suas próprias casas ou locais de trabalho. As inscrições terão início em 30/09 e encerram-se no dia 21/10/2022, devendo ser realizadas por meio do site da Fundação VUNESP, entidade contratada para a aplicação do exame, que terá prova objetiva com dez questões de Língua Portuguesa, cinco de Inglês e 45 de Conhecimentos Específicos e está prevista para 4/12/2022. Para mais informações, acesse o edital em EDITAL/COANA Nº 1, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - EDITAL/COANA Nº 1, DE 26 DE SETEMBRO DE 2022 - DOU - Imprensa Nacional (in.gov.br).

Brasil e Polônia vão eliminar dupla tributação sobre a renda

Representantes da Receita Federal e autoridades tributárias do Ministério de Finanças da Polônia concluíram as negociações de um acordo que vai eliminar a dupla tributação sobre a renda e prevenir a sonegação fiscal. O promove o intercâmbio de informações, a cooperação entre as administrações tributárias dos países e as melhores práticas tributárias internacionais, além de proporcionar maior segurança jurídica para as empresas transnacionais brasileiras e polonesas. A assinatura do documento amplia a rede brasileira de acordos para evitar a dupla tributação, especialmente com nações que integram a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).