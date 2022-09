Nota fiscal eletrônica avança nas propriedades rurais do Rio Grande do Sul

A obrigatoriedade de emissão da nota fiscal eletrônica (NF-e) no Rio Grande do Sul está prevista no Regulamento do ICMS (Decreto 37.699). A norma determina que, atualmente, o uso da NF-e é obrigatório nas saídas ou vendas geradas pelo produtor rural para outro estado. É compulsório ainda nos casos de importações e exportações, bem como nas vendas de arroz em casca. Além disso, a medida engloba agricultores que possuem registro no CNPJ e estabelecimentos com valor adicionado fiscal acima de R$ 4,8 milhões no ano-base 2017.

"Em função da pandemia, novas obrigatoriedades foram suspensas, mas a intenção é retomá-las em seguida", contextualiza João Carlos Loebens, auditor-fiscal da Secretaria Estadual da Fazenda (Sefaz-RS). A iniciativa, que tem gerado uma série de dúvidas no segmento, também tem contribuído para uma gestão mais eficaz e simplificada das vendas e compras realizadas no campo.

"Essa imposição contempla tendências mundiais, pois vivemos em um mundo cada vez mais digital e interligado. Por isso, vejo a NF-e como uma consequência natural da evolução tecnológica", afirma Alexandre José Dallazem, que presta serviço relacionado ao tema para o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar/RS).

Para Dallazem, tanto as dúvidas quanto a ansiedade que o assunto tem provocado aos profissionais do agronegócio são eventos naturais do processo de desenvolvimento tecnológico que o setor atravessa no momento. No entanto, conforme ele, os benefícios da medida acabam se sobressaindo, como a melhoria no processo de gestão da propriedade, otimização de tempo proporcionada ao agricultor e mais segurança no armazenamento dos dados envolvendo as mercadorias.

"Não vejo como a nota fiscal eletrônica possa trazer prejuízos para o produtor, pois, por mais que exista uma certa complexidade de preenchimento e, por vezes, algumas regiões não tenham internet ou alguns produtores não tenham acesso a computador ou smartphone, o problema não é da nota em si, mas da falta de estrutura e da complexidade do nosso sistema tributário e fiscal", opina Dallazem.

Essa questão também está contemplada na emissão do documento fiscal. Graças a aplicativo desenvolvido, é possível gerar o documento sem ter acesso à internet e enviá-lo no momento em que houver acesso à rede.

Além do Rio Grande do Sul, a emissão obrigatória da NF-e por produtores rurais vem sendo adotada por diferentes estados. A partir de 1° de julho de 2023, segundo determinação do Conselho Nacional de Política Fazendária (Confaz) da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil, a medida deverá ser adotada em todo o País.

Dallazem diz que a sua percepção - a partir de atendimentos aos produtores gaúchos - é de que a nota fiscal eletrônica está sendo bem recebida pela grande maioria. "Os produtores que ainda não emitem NF-e não o fazem por medo, pois não sabem como funciona. Já os que realizam possuem dificuldades na hora do preenchimento, pois o sistema para emissão de nota fiscal avulsa eletrônica do Sefaz-RS não é intuitivo e deixa a cargo do agricultor acrescentar questões tributárias e fiscais, que, muitas vezes, não são de seu conhecimento", analisa.

O auditor-fiscal da Receita Estadual João Carlos Loebens, por sua vez, cita como desafio na implementação da inovação no campo o fato de que o público que o integra é bastante variado, em especial, no seu nível de maturidade tecnológica. "Um dos desafios para implementação é a identificação digital das pessoas para emissão da NF-e. Até o momento, ainda é necessário comprar um certificado digital ou usar o cartão Banrisul.

Com implementação gradual iniciada em 2010, a NF-e é um documento cujo objetivo principal é documentar para fins fiscais uma operação de circulação de mercadorias ou uma prestação de serviços. Sua validade jurídica é garantida pela assinatura digital do remetente, que atesta a autoria e a integridade, bem como pela recepção do documento eletrônico pelo Fisco.

Para emiti-la, é necessário um certificado digital válido. Trata-se, também, de um documento eletrônico que permite a identificação de uma pessoa (física ou jurídica) no meio digital e é utilizado para assinatura de documentos ou mensagens.