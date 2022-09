O fato novo que pode levar o STF a rediscutir o IRPJ

Eduardo Rosa Franco

Sócio da Carpena Advogados

A Lei 9.430/1996 prevê que as empresas, em geral, devam pagar o adicional do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) à alíquota de 10% sobre a parcela da base de cálculo, apurada mensalmente, que exceder R$ 20 mil.

Em agosto de 2022, o Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil (CFOAB) ingressou no Supremo Tribunal Federal (STF) com a ação direta de inconstitucionalidade nº. 7.221, trazendo argumentos de que a não atualização monetária do montante de R$ 20 mil viola a Constituição Federal.

Sustenta que, com a aplicação do IPCA (índice que mede a inflação), existe uma defasagem de 376%, e o valor correspondente para junho de 2022 seria de R$ 95.129,37. O relator do caso é o ministro Luís Roberto Barroso.

Lembro que o STF já teve a oportunidade de julgar a possibilidade de correção/atualização da tabela do imposto de renda da pessoa física (IRPF) com argumentos muito semelhantes (ADI n. 5.096 e RE n. 388.312), e a Corte Suprema decidiu que não pode impor a atualização monetária em razão da ausência de previsão em lei.

O STF também concluiu que o Poder Judiciário não pode atuar como legislador positivo (criando ou modificando a lei) e que a alteração da tabela do IRPF seria uma afronta ao princípio da separação dos Poderes. Contudo, desta vez, há um fato novo que nos leva a crer que o STF poderá ter um entendimento diferente.

No final de 2021, o Supremo julgou inconstitucionais as leis estaduais que previam a cobrança do ICMS com alíquota em patamar superior ao das operações em geral (que costuma ser de 17%) para a energia elétrica e telecomunicações, sob fundamento de que são bens e serviços essenciais (a decisão foi no RE n. 714.139). Diante do impacto econômico aos estados, os ministros decidiram que os efeitos da decisão ocorreriam a partir de 2024, que é o primeiro exercício financeiro regido pelo próximo plano plurianual (PPA) de cada estado.

Não podemos negar que o assunto está relacionado ao papel do STF, principalmente em razão das indecisões e paralisias dos demais poderes sobre temas importantes para a sociedade.

Com a decisão de 2021, a justificativa anterior do STF de que não poderia atuar como legislador ou que a sua decisão afrontaria a separação dos poderes, aparentemente, não é mais aplicável. Ou, pelo menos, admite ponderações.

O relator já determinou a intimação dos órgãos e as autoridades para a prestação de informações, bem como do Advogado-Geral da União e o Procurador-Geral da República.

Após a manifestação do PGR, o processo será encaminhado ao Plenário para julgamento. O relator entendeu realizar este procedimento mais rápido em razão da relevância da matéria.

Portanto, talvez o presente momento permita uma nova discussão do IRPJ, ou, pelo menos, que o tema possa ser objeto de reflexão na Corte Suprema - nem que uma eventual decisão se aplique apenas a partir de 2024.