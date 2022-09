Imposto de Renda completa 100 anos no Brasil

Segundo dados do Ministério da Economia, a distribuição do IR segue o seguinte percurso: 50% para a União; 21,5% para o Fundo de Participação dos Estados e do Distrito Federal (DF); 25,5% para o Fundo de Participação dos Municípios (FPM) e 3% para a aplicação em programas de financiamento ao setor produtivo das Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

Atualmente, a tabela mensal do Imposto de Renda tem a isenção até R$ 1.903,98. A partir daí, e de forma crescente, incide imposto às alíquotas de 7,5%, 15%, 22, 5% e de 27,5% sobre a parcela da renda que exceder determinados limites. Previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, é considerado, em razão de seu caráter direto, pessoal, universal e progressivo, um dos principais instrumentos de equidade fiscal e justiça social. Mesmo assim, muitos brasileiros desconhecem de que forma o dinheiro do IR é aplicado.

Cabe ao cidadão confirmar dados ou alterar, incluir ou excluir informações necessárias, como deduções adicionais que não constavam do formulário pré-preenchido. Além disso, a principal inovação deste ano foi o recebimento da restituição (ou o pagamento do imposto) por meio de Pix.

Outro avanço é a possibilidade da declaração pré-preenchida. Até o ano passado, a modalidade só estava disponível a quem tem certificação digital, que é uma espécie de assinatura eletrônica vendida no mercado. A partir de 2022, contudo, o recurso foi ampliado a quem tem conta nível prata ou ouro no Portal Gov.br, categorias com maior nível de segurança.

Ao longo de sua história, o IR tem como principal atributo demonstrar os rendimentos tributáveis e não tributáveis dos contribuintes. Além disso, por meio da declaração, o IR cumpre o papel de acompanhar a evolução do patrimônio dos brasileiros, uma vez que é obrigatório informar bens adquiridos no ano, como imóveis, carros, participações em empresas e saldos em investimentos financeiros, entre outros.

"O imposto foi instituído em 1922, com a proposta de financiar saúde, educação e desenvolvimento urbano, com taxas variando entre 8% chegando até 20% para as remunerações mais altas", resgata o contador Getson Dhein, que é delegado representante do CRC-RS em Panambi.

No dia 31 de dezembro deste ano, o Imposto de Renda (IR) no Brasil completará 100 anos de história. Instituído em 1922 por meio da Lei nº 4.625, é considerado o imposto mais importante para o País, sendo, desde 1979, o tributo federal com a maior arrecadação. No seu surgimento, a resistência à medida foi intensa. Entre outros motivos, havia o receio de que gerasse prejuízos ao comércio e restrição à liberdade pessoal. Com o tempo, essa oposição foi perdendo força, mas até hoje o IR enfrenta críticas de diferentes setores da sociedade.

Tabela do Imposto de Renda acumula defasagem de 147%, diz estudo

Um estudo do Sindifisco Nacional (Sindicato dos Auditores-Fiscais da Receita Federal do Brasil) divulgado este ano aponta que, de 1996 até junho de 2022, a tabela do Imposto de Renda acumulou uma defasagem de 147,37%. Caso a tabela fosse reajustada pela inflação, a faixa de isenção, que hoje é de R$ 1.903,98, subiria para R$ 4.670,23. Isso, conforme o levantamento, beneficiaria cerca de 12 milhões de pessoas, que deixariam de pagar o imposto, totalizando 24 milhões de isentos.

"A questão da correção da tabela é urgente, pois a combinação de alta da inflação com a falta de correção da tabela penaliza os contribuintes como um todo, sobretudo aqueles que estão próximos ao limite de isenção definido pelo Poder Executivo, que ganham aproximadamente R$ 2 mil", afirma o Isac Falcão, presidente do Sindifisco Nacional.

De acordo com a entidade, a tabela é a mesma desde abril de 2015, quando o salário mínimo era de R$ 788,00, valor que hoje é de R$ 1.212,00. Dessa forma, segundo o dirigente, ficavam isentos da declaração os contribuintes que recebiam 2,42 salários mínimos em 2015, enquanto atualmente a isenção só abrange quem ganha até 1,57 salário mínimo.

Falcão também afirma que seriam necessárias uma série de reformas envolvendo a chamada progressividade do imposto de renda. Citando dados da Receita Federal do ano de 2020, ele afirma que o modelo de progressão é observado até os contribuintes que declaram rendimentos mensais totais de 20 a 30 salários-mínimos. Excedendo esse valor, a curva do gráfico envolvendo a alíquota efetiva média do IRPF por faixa de renda acaba decrescendo de forma considerável.

"Uma pessoa que recebe um salário acima de R$ 7.315 mil paga mais proporcionalmente do quem ganha R$ 334 mil mensais. E quem ganha R$ 25 mil mensais chega a pagar, em proporção, o dobro em sua alíquota efetiva de imposto de renda do que os mais altos declarantes. Ou seja, a classe média paga mais imposto de renda proporcionalmente do que os super-ricos", compara.

Conforme o contador e delegado representante do CRCRS de Panambi, Getson Dhein, também é queixa recorrente dos contribuintes a atualização dos bens imóveis na declaração de bens e direitos. Na atual legislação do IR, o valor de um imóvel só pode ser alterado em caso de ampliação, reforma e benfeitorias, e as despesas só podem ser incorporadas ao valor do imóvel se estiverem comprovadas com documentação hábil e idônea.

"O imóvel somente é atualizado quando de sua venda, mas os índices de correção não refletem a valorização imobiliária de acordo com o mercado, fazendo com que os contribuintes paguem mais imposto de renda sobre o ganho de capital", detalha Dhein.

O contador cita ainda como ponto negativo o fato de que os contribuintes que, na hora de declarar, utilizam o modelo do desconto simplificado de 20% não recebem incentivo fiscal quando destinam recursos para fundos envolvendo projetos e causas sociais.

"Outro fato que merece atenção e deve avançar na legislação do imposto de renda é a tributação dos aluguéis, pois é outro exemplo das enormes distorções existentes na tributação dos rendimentos do capital no Brasil", defende o contador.

Segundo ele, se uma pessoa física for proprietária de um imóvel, a renda do aluguel será tributada pelo IRPF, cuja alíquota máxima é de 27,5%. Porém, se essa mesma pessoa for cotista de uma empresa do Lucro Presumido e o imóvel for de propriedade desta empresa, o aluguel será tributado por uma alíquota de 11,33%.