Substituição tributária é reavaliada por estados

O regime de substituição tributária (ST) faz parte da rotina dos brasileiros há quase 30 anos, mas, mesmo assim, muitos contribuintes desconhecem como ele funciona. A ST foi inserida no ordenamento jurídico brasileiro pela Emenda Constitucional nº 03, no ano de 1993. Mesmo com status constitucional, a sistemática só teve a sua aplicabilidade viabilizada com a edição da Lei Complementar nº 87, em 1996.

Desde então, estados de todo o Brasil passaram a utilizar o regime em razão dos benefícios de fiscalização e cobrança de tributos gerados a partir dele. Após quase três décadas de utilização da ST e algumas decisões judiciais, porém, a adoção começa a ser repensada tanto pelo Fisco quanto pelos contribuintes.

A substituição tributária concentra a arrecadação do ICMS em apenas uma etapa do processo produtivo, geralmente na fase inicial de fabricação de uma mercadoria. Uma fabricante de bebidas, por exemplo, pode ser a substituta tributária de atacados e distribuidoras desse produto.

"A ST trouxe vantagens para governos e empresários. Em uma economia com muita informalidade e com órgãos fazendários sem uma estrutura e recursos de fiscalização avançados, a sistemática representou uma importante ferramenta de combate à sonegação e à concorrência desleal, pois antecipava o imposto de toda cadeia produtiva", afirma o presidente do Sescon RS, Flávio Ribeiro Júnior.

A retenção antecipada do ICMS não significa que o substituto tributário arque com o imposto de forma isolada. O distribuidor ou revendedor recolhe o tributo de maneira indireta, uma vez que a taxação é adicionada ao custo do item na nota fiscal. Para prever o preço final de cada operação, o substituto utiliza uma base de cálculo presumida divulgada pelos estados. Ou seja, o governo faz uma estimativa do preço do produto fabricado pela indústria para o consumidor final e, a partir disso, é feito um cálculo projetando o ICMS que será devido em toda a cadeia de comercialização.

O que acontece, contudo, é que por mais que se busque observar a realidade de cada mercado, na prática, muitos dos preços presumidos acabam sendo superiores ao valor da venda efetiva, podendo, também, ocorrer casos em que a projeção é inferior à venda realizada. Sobre esse ponto, em 2016, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu que as empresas enquadradas no regime de substituição tributária possuíam o direito à restituição do ICMS pago antecipadamente, quando a base de cálculo efetiva da operação fosse menor que a presumida.

A norma possibilitou também a complementação ao Estado quando o preço efetivamente praticado fosse maior do que o estimado pelo governo. Antes dessa decisão, o entendimento era de que a base cálculo e o fato gerador presumidos no regime eram definitivos e, portanto, não admitia nem restituição nem complementação.

"Isso impactou na criação de um novo regime da ST chamado de 'ajuste', que tornou o sistema de pagamento do ICMS quase que impraticável, tamanha a complexidade de normas, cálculos e fórmulas que deveriam ser observadas pelos varejistas", avalia Ribeiro Júnior.

A partir de 2019, o Rio Grande do Sul passou a exigir dos contribuintes a apuração do chamado "Ajuste ST", o que, na avaliação do próprio Piratini, gerou uma série de dificuldades em razão da complexidade envolvendo a sistemática. Por isso, em 2020, foi criado o Regime Optativo de Tributação da Substituição Tributária (ROT-ST), viabilizando que parte dos contribuintes optasse pela não aplicação do Ajuste ST. Ou seja, a adesão exclui tanto o direito ao ressarcimento quanto o dever da complementação para contribuintes e Estado.