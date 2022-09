A tecnologia como aliada de empresas na gestão financeira

Frederico Dupim

Head de Produto da Intuit para a América Latina

Com a indústria 4.0 e a transformação digital, diversos setores tiveram que se adaptar para atender às demandas da modernidade.

Hoje temos recursos como inteligência artificial e computação em nuvem que possibilitam prever, automatizar e personalizar a experiência do usuário, ajudando-o a trabalhar melhor e de forma mais inteligente, sustentável e segura.

Na gestão financeira, a tecnologia permite que gestores contábeis, analistas financeiros e empreendedores tenham mais tempo para analisar dados e chegar na melhor estratégia para a tomada de decisão.

Isso envolve reduzir o trabalho repetitivo, aumentar a transparência dos dados e garantir a agilidade na troca de informações.

Quando olhamos para as PMEs — um dos segmentos que mais crescem no país — observamos que a maioria ainda não utiliza tecnologias para auxiliar na gestão. Dados de um levantamento encomendado pela Intuit mostram que 79% das PMEs estão em busca de novas ferramentas para ajudar seus negócios a prosperar.

No entanto, apenas 16% utilizam sistemas de tecnologia em nuvem para gestão financeira e 44% ainda usam métodos manuais, como pastas e cadernos, o que acaba aumentando as possibilidades de erros ou falta de visibilidade da saúde financeira dos negócios.

Falamos de cerca de 9 milhões de pequenas empresas abertas no Brasil, de acordo com dados do Sebrae. Juntas, elas são responsáveis por uma fatia de 27% do nosso Produto Interno Bruto (PIB).

Muitos profissionais podem ter um certo receio do uso da tecnologia pela ideia de substituição do trabalho humano por máquinas. Para contabilidade, por exemplo, já existem softwares que realizam cálculos de impostos, mas isso não implica no fim da profissão, uma vez que sistemas precisam de supervisão humana, de um especialista, para a análise de erros.

Além disso, muito além de ajudar na declaração de impostos, o contador é o maior aliado que um negócio pode ter para garantir a sua sustentabilidade e poder prosperar, tornando-se um parceiro estratégico essencial em uma empresa de sucesso.

A tecnologia traz aos gestores e escritórios de contabilidade o acesso direto aos dados, sem precisar organizar, imprimir e enviar todos os meses papéis impressos, que muitas vezes não são usados para a tomada de decisão. A automatização de processos contábeis ajuda a reduzir a burocracia e dá aos empresários e contadores mais tempo para focar na análise do desempenho dos negócios.

Ao concentrar tudo em um sistema automatizado, que salva informações em nuvem, conseguimos prever também uma redução de gastos com materiais e móveis por meio da digitalização dos documentos, além de aumentar a segurança dos dados, evitar erros, manter tudo sempre atualizado e otimizar a produtividade de um escritório, o que contribui para o aumento do lucro e para a sustentabilidade.

Por fim, mas não menos importante, o investimento em recursos tecnológicos possibilita que gestores invistam também na capacitação dos colaboradores para a utilização dessas novas ferramentas. Tudo isso contribui para uma gestão muito mais eficiente e na redução de erros, custos e tempo ocioso.