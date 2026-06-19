Burnout não é falha individual

O estresse relacionado ao trabalho tem um custo alto que alcança empresas, sistemas de saúde e toda a sociedade. Ele afeta a saúde dos trabalhadores, reduz a produtividade e aumenta os afastamentos. Durante muito tempo, porém, esses problemas foram tratados como fragilidades individuais.
Hoje, as evidências mostram algo diferente: a forma como o trabalho é organizado tem papel decisivo no adoecimento mental e físico das pessoas. Os riscos psicossociais, como sobrecarga de trabalho, insegurança no emprego, assédio e falta de apoio organizacional, tornaram-se um desafio de saúde pública e de gestão das organizações.
Foi nesse contexto que surgiu a Healthy Work Campaign (HWC), iniciativa de saúde pública criada nos Estados Unidos para ampliar a conscientização dos impactos do estresse ocupacional e promover estratégias de prevenção dos riscos psicossociais. Desde seu lançamento, em 2019, a campanha mobiliza milhares de trabalhadores, empregadores, sindicatos e organizações, oferecendo ferramentas para identificar fatores de risco e estimular mudanças ocupacionais.
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