Mulheres ocupam apenas 28% dos empregos em tecnologia mundial e Brasil precisa reagir

Marceli Brandenburg

Cofundadora do Instituto Ladies in Tech

Quando fundamos o Ladies in Tech em 2020, partimos de uma dor muito familiar: a sensação de ser a única mulher na sala. Não imaginávamos que, cinco anos depois, estaríamos diante de dados globais que confirmam o que já sabíamos na pele - a disparidade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) não é apenas uma percepção, é uma realidade que demanda ação urgente.

A disparidade de gênero nas áreas de ciência, tecnologia, engenharia e matemática (STEM) não é apenas uma percepção - é uma realidade global confirmada por estudos recentes. Dados divulgados em maio deste ano revelam que as mulheres ocupam apenas 28,2% dos empregos em STEM no mundo, mesmo representando 35% dos formados nessas áreas. No continente africano, o cenário é ainda mais desafiador, com apenas 30% da força de trabalho tecnológica sendo feminina. No Quênia, especificamente, apenas 35% das mulheres têm acesso à internet móvel, contra 50% dos homens - uma lacuna digital que impacta diretamente as oportunidades profissionais.

Esses números ecoam realidades que vivenciamos aqui no Brasil e que deram origem ao Ladies in Tech. A sensação de ser a única mulher na sala não é casualidade e reflete um padrão global que precisa ser enfrentado com estratégia e união.

A diferença entre ocupar um espaço e transformá-lo está na forma como encaramos essas estatísticas. No cotidiano em STEM aprendemos que não basta estar nos números - é preciso criar pontes para que outras mulheres também cheguem lá. E é isso que eventos como o Ladies Summit 2025, realizado no Teatro Unisinos em Porto Alegre, representam para nós.

O evento reuniu mais de 300 pessoas para discutir o futuro da inovação com um recorte claro: liderança feminina. Ouvimos histórias de lideranças regionais que estão reposicionando marcas tradicionais com visão de longo prazo e coragem para inovar.

Mas uma das lições mais valiosas que aprendemos nesses anos é que a representatividade não pode ser personalista. No Ladies, fazemos questão de "não ter uma cara única" porque entendemos que cada integrante carrega nossa causa de forma autêntica. Isso se reflete em nossa governança descentralizada, coordenada por um conselho de oito mulheres que atuam em diferentes frentes.

Essa abordagem horizontal é fundamental para enfrentar a realidade revelada pelos dados globais. Quando um número tão baixo de empregos em STEM são ocupados por mulheres, precisamos de múltiplas vozes, múltiplas lideranças e múltiplas formas de inspirar. Não se trata de encontrar "a mulher de sucesso" para ser exemplo, mas de criar um ecossistema onde o sucesso feminino seja coletivo e acessível.

Olhando para frente, sabemos que transformar esses números não será tarefa fácil nem rápida. Exige políticas públicas consistentes, investimento privado em diversidade e, principalmente, mudança cultural. No Ladies in Tech, nossa contribuição é mostrar que é possível liderar de forma diferente - com colaboração, escuta e equidade.

Em 2025, começamos um novo ciclo com um modelo de assinatura que nos permitirá ampliar nosso alcance. Mas nosso propósito permanece o mesmo: não queremos apenas estar nos lugares, queremos redesenhar como esses lugares funcionam. Porque quando mais mulheres ocupam os palcos, os painéis e as salas de decisão, elas se tornam espelhos para outras - e isso transforma todo o ecossistema.