Histórias das empresas

A obra De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual conta a história do banco BTG Pactual. O início é no Rio de Janeiro, nos anos 1980, quando um banqueiro self-made, um trader fora da curva e um economista com credenciais acadêmicas fundam uma distribuidora de valores mobiliários que viria a se destacar por apostas precisas e retenção de talentos.

Entre fusões, brigas e negociações agressivas ― e algo que parecia ser uma vocação especial para ganhar com as crises do mercado e do Brasil, e não apenas sobreviver a elas ―, o banco cruzou caminhos com o Goldman Sachs, foi parar nas mãos do suíço UBS e voltou ao controle brasileiro como BTG Pactual, protagonizando uma das maiores viradas da história empresarial do país, além de criar laços políticos que custaram caríssimo.

Com base em mais de uma centena de entrevistas e ampla pesquisa, Ariane Abdallah reconstitui a ascensão do banco e de seus protagonistas. Luiz Cezar Fernandes e André Esteves personificam duas gerações que chegaram ao topo do mercado financeiro e, entre glórias e quedas, sucesso e escândalos, enfrentaram o inferno. Uma narrativa intensa, repleta de poder, ego e ambição.

De volta ao jogo: A história de sucesso, dramas e viradas do BTG Pactual; Ariane Abdallah Violaine Cadinot; Portfolio-Penguin; 304 páginas;

R$ 89,90; disponível em versão digital.