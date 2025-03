Com ousadia e fé no poder do esporte, eles criaram uma marca que redefiniu os limites da superação e da inovação. Mais do que um livro sobre negócios, A Marca da Vitória é uma história de ousadia, paixão e resiliência. É um convite para todos que desejam transformar sonhos em realidade e desafiar os limites do possível. “A marca da vitória: A autobiografia do criador da Nike”; Phil Knight; Editora Sextante; 384 páginas; R$59,90; Disponível em versão digital.

Neste relato inspirador, ele detalha os obstáculos enfrentados, a concorrência implacável e os erros cometidos ao longo do caminho. Relembra também a criação do nome, da icônica logomarca e dos primeiros contratos com atletas que ajudaram a consolidar a Nike, além das relações com Bill Bowerman e sua equipe, um grupo genial que se tornou uma família.