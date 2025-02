Shana Wajntraub é psicóloga com MBA em gestão de pessoas pela Universidade Federal Fluminense e mestre em comunicação, análise do comportamento e credibilidade pela Manchester Metropolitan University.

Com este livro, o leitor aprenderá técnicas para aprimorar a capacidade de perceber o outro e ser cada vez mais assertivo e impactante em sua fala. Além disso, conseguirá se adaptar a cada situação vivenciada, principalmente no que diz respeito ao poder da pausa, à fala dinâmica, à voz agradável, à imagem e à iluminação. Assim, o leitor saberá como criar sintonia com o seu público e estabelecer uma conexão para influenciar, engajar, trocar e informar . A autora procura ensinar que é possível se comunicar bem independentemente do campo profissional do leitor.

Adaptabilidade

Com lançamento marcado para 7 de março, o livro "Pense rápido, fale melhor" apresenta uma metodologia de seis etapas que tornará o leitor capaz de organizar as ideias rapidamente e compartilhá-las com tranquilidade e clareza mesmo sob pressão. O autor da obra, Matt Abrahams, mostra como adaptar a comunicação ao contexto e ao público, abordando desde a criação de conteúdos concisos e impactantes até formas de tornar as falas memoráveis. De acordo com Abrahams, comunicar-se bem é fundamental para o sucesso na vida e nos negócios. Ele acredita que as situações críticas e inesperadas do dia a dia são mais desafiadoras do que os grandes discursos.

Através da leitura desta obra, o leitor conseguirá administrar a ansiedade e brilhar em momentos de pressão, como quando recebe uma pergunta inesperada em uma apresentação ou no momento em que é preciso improvisar um discurso de brinde em um casamento. Para o autor, "Pense rápido, fale melhor" é o livro de cabeceira de todos que desejam se comunicar bem em qualquer cenário. Matt Abrahams é um especialista em comunicação com décadas de experiência como educador, autor, apresentador de podcast e coach. Além disso, atua como palestrante em comportamento organizacional na Graduate School of Business da Universidade de Stanford e ministra aulas em Comunicação estratégica e Apresentação virtual eficaz.

Pense rápido, fale melhor: como se comunicar bem em momentos de pressão; Matt Abrahams ; Agir; 296 páginas; R$ 59,90; Disponível a partir de 7 de março.