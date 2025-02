Mais do que um guia técnico, O Jogo dos Negócios inspira líderes a transformar suas equipes através da inovação e do alinhamento estratégico, tornando-se uma leitura essencial para empreendedores que desejam liderar com criatividade e impacto.

Na obra "Descubra o Fascinante Universo Financeiro com o Cartão de Crédito e a Revolução do Dinheiro" é possível ter um entendimento sobre o cenário financeiro moderno, com foco no papel do cartão de crédito em nossa vida financeira. O livro é uma imersão didática em temas como conta corrente, cashback e criptomoedas.

Com uma linguagem envolvente, o livro apresenta insights valiosos para o leitor maximizar benefícios financeiros, explorar novas oportunidades de investimento e compreender as complexidades do sistema financeiro atual. O autor vai além das funções básicas do cartão de crédito, explorando seu impacto na construção de patrimônio e no planejamento financeiro pessoal.

Os autores Andre Sillres e Leandro Vieira expõe a história completa do cartão de crédito, explora as estratégias inteligentes no uso de milhas aéreas e cashback, e desvenda o impacto das criptomoedas nesse modelo de transação financeira.

Além do conteúdo teórico, o livro dá dicas práticas que ajudam a navegar pelo universo financeiro, utilizando o cartão de crédito como uma ferramenta estratégica. É uma leitura indispensável para quem deseja transformar o uso do cartão em uma oportunidade de crescimento financeiro consciente e sustentável.

O Cartão de Crédito e a Revolução do Dinheiro; Andre Sillres e Leandro Vieira; Alta Books; 368 páginas; R$ 89,90; disponível em versão digital.