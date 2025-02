A reeleição de Trump e seus impactos no comércio exterior: desafio ou oportunidade para o Brasil?

A volta de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos em 2025 reconfigura o cenário econômico global e impõe desafios estratégicos para os países que mantêm relações comerciais com a maior economia do mundo. Com um discurso pautado pelo protecionismo e pela retomada da política "America First", Trump sinaliza um endurecimento nas relações comerciais e diplomáticas, priorizando a produção interna e revisando acordos globais. Para o Brasil, segundo maior parceiro comercial dos EUA, esse novo contexto traz riscos, mas também pode abrir oportunidades, dependendo da capacidade de adaptação e negociação do governo e do setor produtivo nacional.

Historicamente, a postura protecionista de Trump tem imposto barreiras comerciais a diversos países, e o Brasil já sentiu esse impacto em seu primeiro mandato, especialmente no setor siderúrgico. Em 2018, a imposição de tarifas sobre o aço e o alumínio brasileiros exemplificou a dificuldade em manter um fluxo comercial favorável diante de um governo que privilegia a produção doméstica. Agora, com a reeleição, medidas semelhantes podem ser retomadas, afetando indústrias exportadoras e a balança comercial.

Entretanto, o protecionismo também gera oportunidades estratégicas. Durante a guerra comercial entre EUA e China, as exportações brasileiras de soja e carne aumentaram significativamente, compensando as restrições impostas ao mercado chinês. Caso Trump mantenha sua postura de embate com Pequim, o Brasil pode novamente preencher lacunas no comércio internacional, ampliando sua presença nos mercados agropecuário e de commodities.

O alinhamento político sempre desempenhou um papel fundamental na relação entre Brasil e EUA. No passado, a afinidade entre Bolsonaro e Trump facilitou negociações comerciais e reduziu barreiras burocráticas. No entanto, a gestão atual de Lula pode enfrentar obstáculos diplomáticos, especialmente após o apoio declarado do presidente brasileiro à candidatura de Kamala Harris. Esse fator pode tornar a negociação de acordos mais complexa, exigindo um esforço diplomático maior para evitar desgastes nas relações bilaterais.

Além disso, a saída dos EUA do Acordo Climático de Paris, já anunciada por Trump, pode impactar acordos ambientais e restringir investimentos estrangeiros no Brasil, sobretudo no agronegócio, setor frequentemente questionado por sua relação com o desmatamento. Empresas que dependem de certificações ambientais para exportação podem ser afetadas, exigindo políticas mais claras e sustentáveis para manter a competitividade no mercado internacional.

O conceito de desglobalização tem ganhado força nos últimos anos, com países buscando reduzir sua dependência de cadeias produtivas externas. O fortalecimento de movimentos como nearshoring (produção próxima aos mercados consumidores), friendshoring (priorização de países aliados) e reshoring (repatriação de indústrias para os países de origem) tende a reduzir o espaço para países emergentes no comércio global.

Essa realidade pode limitar a participação do Brasil em alguns setores estratégicos, principalmente no mercado industrial e tecnológico, onde os EUA podem optar por reforçar parcerias com países aliados. No entanto, há nichos específicos onde o Brasil pode se destacar, como na exportação de produtos agrícolas, energias renováveis e na indústria farmacêutica. Para isso, o país precisa adotar políticas fiscais mais previsíveis, investir em inovação e garantir estabilidade regulatória, fatores essenciais para atrair investimentos e consolidar sua posição no comércio global.

A reeleição de Donald Trump traz desafios, mas também abre novas oportunidades para o Brasil no comércio exterior. O protecionismo americano impõe barreiras, mas ao mesmo tempo cria espaços estratégicos que podem ser explorados, como ocorreu no primeiro mandato de Trump.

Para se manter competitivo, o Brasil deve fortalecer suas relações comerciais com outros mercados, diversificar seus parceiros estratégicos e investir em políticas que agreguem valor às exportações. A diplomacia econômica precisa ser ágil e eficiente para garantir que o país não perca espaço na negociação de acordos e investimentos.

O mundo está mudando rapidamente, e os impactos da nova gestão dos EUA ainda são incertos. No entanto, uma coisa é clara: aqueles que estiverem preparados para a adaptação e inovação terão mais chances de prosperar neste cenário desafiador.