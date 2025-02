Com lançamento marcado para 17 de fevereiro, o livro "Como vender qualquer coisa a qualquer um" oferece estratégias precisas para que o leitor melhore suas vendas, bata suas metas e acumule lucro. Durante sua trajetória, o autor, Joe Girard, tornou-se uma figura muito relevante no mundo das vendas.

Aos 35 anos, Girard entrou em uma concessionária de automóveis e implorou ao gerente por um emprego como vendedor. Em pouco tempo, criou o próprio método de negócios, estabelecendo recordes de vendas por mais de uma década. Para ele, não existe nada como o bom e velho relacionamento cliente-vendedor.

Através deste livro, o leitor poderá fazer um diagnóstico do seu cliente e aprender a vencer todas as suas objeções, assim como explorar as cinco maneiras de transformar um contato potencial em um comprador fiel. Também conseguirá criar um planejamento vencedor com base nas vendas perdidas, além de saber consolidar negócios em tempos de recessão e ganhar fortunas.

Por ter sido o número 1 em vendas de carros e caminhões direto ao consumidor nos Estado Unidos, Joe Girard pôde apresentar seminários em empresas como o Federal Reserve de Chicago e as multinacionais General Electric, IBM e HP. Ele também assinou os livros best-sellers "Como fechar qualquer venda" e "Como vender o seu trabalho".

Como vender qualquer coisa a qualquer um; Joe Girard e Stanley H. Brown; BestSeller; 240 páginas; R$49,90; Disponível a partir de 17 de fevereiro.