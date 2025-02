"Visionários" oferece ferramentas para colocar suas opções em perspectiva e tomar decisões de modo a evitar que seja pego de surpresa por falhas e imprevistos. Para o autor, Steven Johnson, escolhas difíceis exigem tempo de maturação, uma vez que seus impactos muitas vezes são enormes.

Nesta obra, Johnson ensina o leitor a apurar a indispensável habilidade de tomar decisões complexas. Apesar disso, ele não está interessado em entregar uma fórmula mágica para toda e qualquer decisão difícil. Seu objetivo é ajudar a romper com o pensamento limitado e promover uma abordagem multifatorial das grandes questões que nos afetam como indivíduos e sociedade. Este livro é a chave para desenvolver visão de futuro e pensamento estratégico.

Após a leitura, o leitor conseguirá mapear todas as variáveis envolvidas em uma escolha e também todos os planos de ação possíveis. Além disso, poderá prever os resultados factíveis, assim como basear-se na análise, nas previsões feitas e nos objetivos estabelecidos para fazer uma escolha.

Steven Johnson é autor best-seller de diversos livros que discutem as relações entre ciências, tecnologia e experiência humana, entre eles "Como chegamos até aqui", "De onde vêm as boas ideias" e "O mapa fantasma". Apresentador do podcast American Innovations, ele já escreveu para The New York Times e The Wall Street Journal.

Visionários: como tomar as decisões que mais importam; Steven Johnson; Best Business; 252 páginas; R$69,90; Disponível em versão digital.