Governo e empresas

O guia de Mori nos dá respostas a diversas perguntas sobre os principais índices de inflação brasileiros e o que cada um significa; monitoramento da atividade econômica para entender o melhor momento para investir ou adquirir um bem; as diferentes taxas de juros no Brasil e o que elas significam; como a taxa de câmbio deve se comportar tendo em vista o desempenho das contas externas; monitoramento das contas públicas e avaliar o risco do governo se endividar excessivamente; e como monitorar as expectativas e antecipar os movimentos nas vendas.

Macroeconomia

O livro faz uma crítica contundente da relação de dependência estabelecida entre países centrais e periféricos na lógica do sistema capitalista; tensiona as noções vigentes de desenvolvimento e modernização; situa o Brasil no panorama econômico global; e fornece uma análise criteriosa da emergência da era dos oligopólios. Um bom livro para entender as relações entre ecologia e macroeconomia do sistema global.

Em O Mito do Desenvolvimento Econômico, publicado pela primeira vez em 1970, o economista Celso Furtado traz uma visão lúcida sobre a ecologia no processo de desenvolvimento econômico global. Para o economista, a meta de levar as nações "subdesenvolvidas" ao patamar de afluência e bem-estar dos países "desenvolvidos", com base na ampla extração e no uso de recursos não renováveis, é mais mito que meta, pois não é sustentável.

Competências

A obra Como conversar com qualquer pessoa: 92 estratégias para melhorar sua comunicação e seus relacionamentos dá dicas e ferramenta ao leitor quando o assunto é comunicação. Leil Lowndes ensina o leitor a criar conexões com mais facilidade e a navegar em situações sociais com confiança e carisma.

São dicas valiosas para ajudar o leitor a iniciar e manter uma conversa e a criar relações genuínas com qualquer pessoa, em qualquer situação. Seja numa reunião social, no trabalho, numa festa ou numa negociação com um cliente, a ideia é dar segurança para interagir com os outros.

Em 92 capítulos curtos, você vai descobrir como pequenos detalhes na comunicação fazem a maior diferença para cativar as pessoas. Dicas como transmitir mensagens claras, que causem um impacto positivo no seu interlocutor; fazer as pessoas se interessarem por você nos primeiros segundos; fazer as pessoas se sentirem especiais ao conversar com você; usar palavras-chave para guiar a conversa para o rumo que você deseja; e conversar sobre qualquer assunto e sempre saber o que dizer.

Um livro para desenvolver a competência da comunicação, talvez uma das mais importantes tanto no mundo do trabalho como no mundo pessoal.

Como conversar com qualquer pessoa: 92 estratégias para melhorar sua comunicação e seus relacionamentos; Leil Lowndes; Editora Sextante; 240 páginas; R$ 49,90; disponível em versão digital.