Caminhos para promover a inserção das mulheres em negócios inovadores

Ainda que enfrente desafios significativos em termos de representatividade e igualdade de oportunidades, a presença das mulheres no cenário nacional de inovação e empreendedorismo vêm evoluindo continuamente ao longo dos anos. Atualmente, cerca de 10 milhões estão à frente de 34,4% da empresas no País, tendo o segmento de Serviços responsável pela maior participação feminina (53%), seguidos pelo Comércio (27%), de acordo com dados do Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae/2022).

O aumento da participação feminina na criação de negócios muitas vezes é fruto de inovações por elas próprias concebidas - seja com produtos inéditos, seja com inovações incrementais e igualmente importantes para se diferenciar no mercado. Em estudo recente o Sebrae identificou que, durante a pandemia, as mulheres a frente de empresas foram mais ágeis na adoção de novas tecnologias e criatividade: 11% afirmaram ter inovado em seus negócios durante a crise, enquanto somente 7% declararam ter olhado para esse quesito.

Uma série de fatores contribui para isso, como mais acesso à educação tradicional e também àquela voltada a temas específicos, como educação financeira ou gestão de negócios. Aliado a isso estaria, ainda, mudanças culturais e avanços tecnológicos que facilitam o empreendedorismo. Neste cenário, e complementando o ambiente positivo, têm surgido várias iniciativas destinadas a apoiar e promover empreendedoras, inovadoras e líderes.

Isso inclui programas de mentoria, programas de aceleração de carreira feminina, redes de apoio, fundos de investimento focados em mulheres e políticas governamentais voltadas para a igualdade de gênero no ambiente de negócios. Os ganhos, cabe destacar, recaem sobre toda a sociedade com empregos gerados, ampliação de posições técnicas ou estratégicas ocupadas por mulheres nas organizações, fortalecimento da economia e a entrada no mercado de mais produtos disruptivos, mais acessíveis ou adaptados a diferentes demandas.

A presença feminina no setor de Tecnologia, como profissionais do mercado ou empreendedoras, vem igualmente avançando. De acordo com a PNAD de 2022, as mulheres representavam 20% dos trabalhadores desse setor. É pouco se levarmos em conta que nós mulheres representamos cerca de 52% da população, mas há pouco tempo esse percentual não passava de um dígito.

O fato de tradicionalmente haver menos mulheres em áreas de estudos das ciências exatas e de TI pode ser considerado um limitador para a participação feminina na inovação. A temática "inovação", porém, tem avançado muito e em diversas áreas das organizações, não se limitando apenas às áreas técnicas e de tecnologia ou de Pesquisa & Desenvolvimento.

Hoje, é comum vermos a cultura de inovação sendo fortalecida por todas as áreas das organizações fazendo, assim, com que um maior número de pessoas comece a se relacionar com o tema e se aproximar deste universo - entre as quais, a mulheres. A partir do momento que entendemos que é necessário desmitificar inovação, que ela faz parte do dia a dia de todos e não apenas de uma área específica, se rompe um ciclo importante. Consequentemente, a inovação passa a contar com uma maior participação das mulheres.

Tendência em crescimento dentro das empresas, o intraempreendedorismo, se baseia no estímulo à inovação em toda a organização e em todos os colaboradores, com uma abordagem importante: promover o desenvolvimento interno de novas ideias e negócios. Entre os exemplos de programas e iniciativas que as empresas podem implementar para fomentar o intraempreendedorismo estão hackathons e desafios de inovação aberta, programas de incubação interna, plataformas de ideias e inovação colaborativa e programas de reconhecimento. Podendo, inclusive, mas não necessariamente, ter edições femininas específicas, como forma de colocar holofotes sobre o tema e atrair ainda mais mulheres.

O intraempreendedorismo é um dos caminhos que pode desempenhar um papel importante na inserção das mulheres no mundo da inovação, proporcionando oportunidades de liderança, promovendo a diversidade de perspectivas e ideias, oferecendo suporte ao desenvolvimento profissional e criando uma cultura organizacional mais inclusiva. Alavancar carreiras e ampliar a participação das mulheres em posições estratégicas enriquece o panorama profissional com diversidade de talentos que impulsionam avanços significativos em todas as áreas de conhecimento.