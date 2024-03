O fim de um hobby

Lucia Porto

Sócia-fundadora do Brasil de Vinhos, jornalista, publicitária, empresária, sommelière

Em março de 2020, no início de algo que ainda não sabíamos bem o que seria, nos reunimos - virtualmente, é claro - e criamos algo que também não tínhamos ideia do que viria a ser. Quatro anos e uma pandemia enclausurante depois, tenho o privilégio de fazer parte de um grupo de amigos apaixonados pelo vinho - e em especial, pelo brasileiro - hoje responsável pela mais relevante plataforma de divulgação, informação e notícias sobre vinho brasileiro: o Brasil de Vinhos.

Com diversas frentes, site, instagram, linkedin, youtube, threads, spotify, facebook e grupos de whatsapp - facilmente localizáveis só digitando Brasil de Vinhos em cada uma das plataformas e com os links de todos encontrados também em cada uma delas - posso dizer que a pandemia sim, mudou as nossas vidas. A minha, com certeza.

E mudou para o bem.

Na pandemia mergulhei ainda mais no vinho e comecei a descobrir um Brasil que não sabia que existia. Minhas descobertas, pasme, começaram por Porto Alegre, cidade onde nasci e morei por praticamente toda a vida - e lá se vão mais de 50 anos. Na capital dos gaúchos descobri a Ruiz Gastaldo Vinícola Urbana, sonho de um engenheiro que virou realidade ao começar a vinificar seu próprio vinho a cerca de um quilômetro de distância do shopping Iguatemi, um dos maiores da cidade. Em quatro anos descobri que, além de em várias regiões no Rio Grande do Sul, se faz vinho em São Paulo, em Minas, em Pernambuco, no Mato Grosso, em Sergipe, em Brasília, na Bahia - até na Chapada Diamantina, onde tive o prazer de conhecer a surpreendente vinícola Uvva.

Em quatro anos, ao lado dos amigos e parceiros Caroline Dani, Luiz Gustavo Lovato e Róger Perotto, me dediquei a um hobby que tenho certeza que me fez crescer pessoal e profissionalmente - ao mesmo tempo em que descobri esse Brasil de Vinhos, cada vez mais me especializei, realizando cursos como a certificação internacional WSET 1 e 2, e a formação em sommellerie profissional pela ABS-RS, na primeira turma presencial após a pandemia.

O que era um hobby, veja bem, ficou sério.

Esse texto marca o fim dessa etapa, mas isso é bom. Na verdade, é excelente: depois de quatro anos tiramos o Brasil de Vinhos da classificação hobby e passamos para a posição negócio, temos um CNPJ, contratamos uma gestora, formatamos apresentações comerciais, desenvolvemos produtos.

O ideal, dizem, é trabalhar com o que amamos. E se nós quatro amamos vinho, e vinho brasileiro em especial, precisamos de algo melhor?

Esse é o recado final: deixamos de ver no vinho brasileiro uma diversão para ocupar alguns momentos de folga e passamos a viver tudo isso mais intensamente no nosso dia a dia. Fica um convite, que também é uma provocação: digite Brasil de Vinhos no Google, conheça todas as nossas plataformas e descubra em cada uma delas o que faz o nosso olho brilhar todos os dias.

A provocação para quem chegou até o final deste artigo é clara: encontre o seu Brasil de Vinhos e vá conhecendo aos poucos, cada nova descoberta é fascinante. Uma hora pare, pense, tente lembrar o que fazia antes disso e sorria: é nesse momento que nos damos conta que o que era hobby, virou nossa vida.