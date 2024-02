As inscrições para a primeira chamada de apoio do Fundo Porto de Todos foram prorrogadas até a próxima sexta-feira (23).

Idealizado pela Fundação Gerações - em parceria com a Coalizão pelo Impacto Porto Alegre e o Programa Transformando Territórios -, é o primeiro fundo comunitário no RS com o propósito de apoiar na busca de soluções a problemas sociais e ambientais. As informações são da Fundação Gerações.