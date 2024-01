Governo do Estado e Sebrae RS oferecem consultorias gratuitas para MEIs

Microempreendedores individuais (MEIs) do Rio Grande do Sul receberão consultorias avançadas gratuitas em Marketing e Vendas, Estratégia e Finanças a partir de convênio entre o governo do Estado, por meio da Secretaria de Trabalho e Desenvolvimento Profissional (STDP), e o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas do RS (Sebrae RS). O investimento total será de R$ 2,18 milhões, sendo metade aportada por cada órgão. A solenidade de assinatura foi realizada na semana passada, na Sala de Recitais do Complexo Cultural Casa da Ospa, em Porto Alegre.

O programa MEI RS: Consultoria e Planejamento de Negócios busca reduzir os índices de encerramento de atividades dessa categoria. "Os pequenos negócios são responsáveis por 55% dos empregos gerados no País e correspondem a 30% do PIB do Brasil, mas o número de encerramentos ainda é alto. Por isso estamos implementando a iniciativa", explicou o secretário de Trabalho e Desenvolvimento Profissional, Gilmar Sossella.

Serão disponibilizadas mais de 15 mil horas de orientação personalizada feita por um especialista, na modalidade on-line, para mil MEIs. O programa será implantado nas 22 regiões do Trabalho no Estado, sendo contemplados, por delegacia regional, os dois municípios com o menor Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM). Para participar, a empresa precisa ter sido constituída entre 2021 e o primeiro semestre de 2023.

Conforme o diretor-superintendente do Sebrae RS, André Godoy, as temáticas das consultorias foram escolhidas de acordo com a necessidade dos microempreendedores individuais de todo o país. "Uma pesquisa do Sebrae identificou que 77% de todos os MEIs do Brasil nunca fizeram uma capacitação sequer na área de finanças, uma das mais sensíveis para a sobrevivência de um negócio", afirmou.

Atualmente, existem 807,3 mil MEIs ativos no Estado, segundo dados da Junta Comercial, Industrial e de Serviços do Estado (JucisRS). "Apesar de todo o esforço do Sebrae, do governo e de outras instituições, o Rio Grande do Sul ainda é um dos estados que tem a maior taxa de mortalidade de pequenas empresas no país, cerca de 18% por ano", observou Godoy.

A gerente de Políticas Públicas do Sebrae RS, Janaína Medeiros, explicou que uma pesquisa de monitoramento e impacto será aplicada em duas fases, no início e no final da execução do programa, aos MEIs que serão beneficiados. "Esperamos alcançar bons resultados. O acompanhamento nos possibilita mensurar qual o impacto da nossa intervenção em cada uma das mil empresas", disse.

"Vários fatores interferem no funcionamento e na sobrevivência de uma empresa, como as finanças. Não basta saber executar uma atividade. Propiciar essa oportunidade aos municípios que estão com um IDHM baixo e precisam de um olhar diferenciado é fundamental", salientou o presidente da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul, Luciano Orsi. As inscrições serão abertas em 20 de janeiro no site da STDP. Já as consultorias começarão em abril.