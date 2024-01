Quando a evolução e o sucesso são para todos

A importância do desempenho de cada um para o desenvolvimento de uma empresa pode não ser uma novidade. O assunto é até mesmo recorrente já que, como sabemos, o maior capital das empresas são as pessoas e isto precisa ser constantemente reconhecido. Mas como medir o alinhamento dos propósitos individuais com os da organização, para que os resultados alcançados sejam provenientes de todos e beneficie diretamente a todos: clientes, empresa, colaboradores?

Perenidade, crescimento sustentável, produtividade, competitividade, lucro e a boa imagem, que queremos passar ao nosso público, são claramente os principais objetivos de uma organização. Estes objetivos devem estar no mesmo nível de aspiração do colaborador que quer melhorar, por exemplo, sua estabilidade no emprego ou remuneração e se sentir bem no ambiente de trabalho.

Se crescer depende de vários fatores, talvez a mudança de mentalidade da empresa e de seus funcionários ou colaboradores esteja no centro de tudo. Mudar a maneira como se pensa, como estamos habituados, não é fácil e requer muito esforço, mas pode valer a pena. Aos poucos, empregando a inovação e uma gestão adequada, as organizações se reinventam e passam a considerar que a qualidade e excelência depende daqueles que a integram.

LEIA TAMBÉM: A cultura organizacional nas empresas

Ter orgulho da empresa para a qual trabalhamos, engajamento e motivação, plena satisfação nas atividades diárias, são garantias de alinhamento. Contudo, para chegar a este nível, é preciso que a empresa tenha uma visão muito clara de seus objetivos. Os treinamentos são importantes, mas não é tudo, isolados não garantem alinhamento. As pessoas têm suas dificuldades próprias e é preciso entender isto, adotando abordagens mais dinâmicas e modernas. Ajudar os times a serem mais assertivos, terem um direcionamento em seu próprio desenvolvimento profissional, tornou-se fundamental. Fazer com que os colaboradores se tornem protagonistas não é um encargo das empresas, mas cabe a elas olharem também para isto.

Não haverá perda de talentos se a empresa optar por remunerações adequadas, proporcionar desenvolvimento, colocando-os no lugar certo, onde possam demonstrar suas habilidades. São as pessoas que movimentam os negócios e não o contrário.

A Gestão de Pessoas vem dando um novo regramento aos recursos humanos nas organizações nos últimos anos, unindo os interesses das pessoas e empresas, com o compromisso e a responsabilidade de uns para com os outros, de saber o que cada um necessita, com visão de longo prazo. É um eterno movimento, reagindo às mudanças, se adaptando ou se fortalecendo. É o jogo do ganha-ganha. Um necessita do outro para o desenvolvimento harmônico em busca do sucesso!