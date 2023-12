Atos de solidariedade do Voluntariado Marista trazem conforto para o Natal

Fim de ano é sempre época de confraternizar, de se autoavaliar e de ajudar pessoas a terem um Natal mais digno e generoso - seja por meio de recursos materiais, seja proporcionando momentos de alegria a quem encontra-se em situação de fragilidade emocional. No Marista Brasil o voluntariado é uma cultura, não uma ação isolada. Segundo levantamento feito pela instituição no fim de novembro, somente em 2023 foram arrecadadas, no Rio Grande do Sul, mais de 50 mil toneladas de doações, através de 84 iniciativas solidárias propostas por 13 unidades de ensino maristas. São campanhas de arrecadação de alimentos, produtos de higiene e limpeza, roupas, brinquedos, material escolar, livros, itens eletrônicos, doação de sangue e cartas de gratidão - iniciativas propostas pelo corpo docente e pelos estudantes, que aprendem desde cedo a importância da solidariedade para a consciência cidadã.

O Colégio Marista Assunção trabalha em parceria com a Escola Marista Tia Jussara, localizada na Ilha Grande dos Marinheiros, a qual atende filhos de moradores da ilha em idade pré-escolar em tempo integral. A agente de pastoral do Colégio Marista Assunção, Francine Pereira, comenta que vem sendo feita a aproximação da rede privada com o social. "Queremos enfatizar que não é algo pontual, mas algo que vai perdurando conforme os laços vão se firmando", comenta Francine. Então, estudantes da rede privada são convidados a entrar em contato com os espaços sociais da rede atuando por meio do Voluntariado Marista. No Assunção se trabalha com um grupo de 15 estudantes que vão quinzenalmente para a Tia Jussara e entram em contato direto com as crianças, trabalhando com três turmas da escola, sendo elas, o maternal, o Jardim A e o Jardim B. A partir daí eles preparam as atividades para passar a tarde desenvolvendo essa relação de diversão, aprendizagem e carinho com as turmas, criando assim um vínculo entre eles. "Eles conseguem fazer com que ocorra a aproximação, possibilitando derrubar um pouco das barreiras que existem socialmente e através disso é possível aumentar a sensibilidade da comunidade da escola e assim conseguir mais engajamento nas ações", explica. Ela cita como exemplo que no período das enchentes, o grupo de voluntariado contribuiu para engajar a comunidade e assim obter mais doações. Para as doações de Natal, passaram pelas salas de aula do Marista Assunção, conversaram com os estudantes e apresentaram vídeos de como estava a situação das ilhas e de como era a atuação do grupo de voluntariado para os outros estudantes.

A estudante do primeiro ano do Ensino Médio do Colégio Marista Assunção Maísa Neves é grata pela experiência de participar do Voluntariado Marista. "Por não ser algo que é obrigatório na escola, querer fazer parte do voluntariado é uma iniciativa que vem de ti. Quem participa dele é porque realmente gosta e está disposto a ajudar quem precisa", comenta a estudante. A participação no voluntariado mostrou para ela uma realidade completamente diferente, fazendo com que refletisse sobre a importância das pessoas terem a oportunidade de sair da bolha em que vivem e buscarem compreender as diversas realidades que estão ao redor. Maísa destaca também a importância do vínculo que é criado com as crianças e que ela termina a experiência se sentindo realizada.