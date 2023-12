Renner eleva pontuação e renova posto em índice ESG da Dow Jones

O ano está ganho para a maior varejista de moda do Brasil. Pelo menos naquilo que valoriza uma das apostas da gaúcha Lojas Renner: investimentos em ações sustentáveis. A companhia comemorou a manutenção na carteira do Dow Jones Sustainability Index (DJSI), da bolsa de Nova York e um dos principais índices globais do mercado de capitais para práticas de ESG (ambiente, social e governança). A companhia chegou a divulgar fato relevante em 13 de dezembro sobre o resultado, reforçando compromissos e destacando a pontuação em relação a 2022. A nova lista vale para o DJSI de 2024.

Em nota, a Renner citou que "subiu de 76 pontos para 79". "O resultado reflete a consistência e evolução das práticas nos pilares ambiental, social e de governança", diz a varejista, na nota. A marca acrescentou que teve a maior pontuação entre varejistas de moda que estão no índice, entre grupos de diversos países e mercados. É o terceiro ano seguido que a liderança é chancelada, cita a companhia.

"A Lojas Renner ficou na terceira colocação no varejo geral. É a única varejista do Brasil presente nesta edição do DJSI", valorizou a gaúcha. "Permanecer em posições de relevância em um índice como o Dow Jones demonstra que nossa atuação ESG segue avançando", concluiu, na nota, o diretor-presidente da Renner, Fabio Faccio. É a nona vez que a Lojas Renner integra o DJSI, além aparecer simultaneamente nas carteiras da Dow Jones Sustainability World Index e a Dow Jones Sustainability Emerging Markets, focada em mercados emergentes. O Dow Jones Sustainability Index avaliou 7,8 mil empresas de diferentes países e setores da economia.

A rede tem mais de 650 lojas entre as bandeiras Renner, Youcom, Ashua e Camicado. A Renner está também no Uruguai e na Argentina. Este ano foram abertas quatro filiais no Estado, sendo três da Renner e todas com configuração de lojas circulares, que seguem parâmetros de fontes renováveis, como em energia e materiais, maior conforto ambiental e ações de diversidade e inclusão.