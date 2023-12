A importância de ter uma perspectiva de carreira

Pedro Signorelli, especialista em gestão, com ênfase em OKRs

Ter uma perspectiva de carreira, ou seja, estabelecer planos para conquistar os objetivos relacionados ao trabalho é fundamental para a realização profissional. Adotar essa postura quando se é mais jovem, logo no início da jornada, pode fazer uma grande diferença no futuro. No entanto, traçar metas para atingir o verdadeiro propósito é possível em qualquer idade.

Segundo dados da pesquisa FIA Employee Experience, realizada pela Fundação Instituto de Administração, para 37% dos entrevistados a perspectiva de crescimento na carreira é mais importante que o próprio salário. A remuneração e os benefícios ficaram em segundo lugar, com cerca de 20% dos votos. A pesquisa ouviu 150 mil trabalhadores de mais de 300 empresas diferentes.

Esse cenário demonstra a importância de enxergar as várias possibilidades de crescimento na carreira, que pode ser bastante explorada quando existe oportunidade. Afinal, sejamos sinceros, nenhum profissional vai querer trabalhar por muito tempo em um lugar em que não consegue se desenvolver ou até se aprimorar, ficando estagnado e sem perspectivas de eventual evolução.

Por outro lado, é preciso ter em mente que construir uma perspectiva de carreira não é fácil e não acontece do dia para a noite. Esse processo envolve um planejamento adequado de acordo com os objetivos de curto, médio e longo prazos, que forem sendo estabelecidos no caminho e que podem sofrer alterações.

Diante deste contexto, antes de definir metas que dificilmente serão alcançadas sem uma visão do que está acontecendo, é necessário entender o momento em que você se encontra, para que seja possível visualizar aonde você quer chegar. Apenas a partir desta definição, é viável começar a criar estratégias.

Feito isso, é hora de aplicar o seu plano de execução. Se você já está trabalhando em uma empresa e está consolidado na sua posição atual, pode existir a conversa com a liderança sobre sua perspectiva de carreira e quais novos desafios você almeja alcançar. Isso vai permitir que os gestores saibam de suas pretensões e analisem se existe uma possibilidade real de ajudar nesse crescimento dentro da própria organização.

No entanto, se você estiver procurando por um novo emprego, talvez seja o momento de já buscar pela vaga desejada, pense também na possibilidade de se qualificar melhor para conseguir preenchê-la. Pegue aquela visão de longo prazo que falamos acima, aquilo que você quer lá na frente, e mentalize como seria essa situação em concreto.

Depois estabeleça por onde quer começar, quais seus primeiros passos nesta direção e visualize concretamente como é este futuro de curto prazo, o que há de diferente? É um processo bem parecido com o que fazem, ou pelo menos deveriam fazer, as empresas na atualidade: planejamento de curto prazo, com possibilidades de ajustes constantes, para chegar a resultados melhores. Em alguns casos, não adianta querer definir tudo de início, a vida dá muitas voltas, não é? Então, pense nisso: planejamento de curto prazo.

Se você começou a estudar algo novo, decidiu se aprimorar em alguma competência que já possui, se pergunte como vai medir se está progredindo em direção a este futuro desejado. Está estudando mais horas, está lendo mais livros, está presente em mais reuniões de temas de interesse na sua empresa? Enfim, o que mostra que você está evoluindo? Pense em pequenos passos e vitórias que lhe mostrem que está indo na direção certa.

Aonde você quer chegar são seus objetivos e como você sabe se está caminhando na direção correta são seus resultados chaves.

Acompanhe seu plano de ação, mas sobretudo, meça o progresso em direção ao seu objetivo. Boa sorte!