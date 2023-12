Serra Gaúcha aposta suas fichas para atrair turistas no verão

Carmen Carlet, Especial para o JC Quando chega outubro, a Serra Gaúcha começa a modificar suas paisagens. E não é só porque iniciam os dias mais quentes no hemisfério sul, mas há uma mudança no clima e comportamento dos moradores locais. As cidades de colonização alemã e italiana, como se fossem as vilas de Noel, se preparam para receber mais de dois milhões de visitantes que vão em busca de sonhos, fantasias e magia. Em Gramado, neste ano, acontece a 38ª edição do Natal Luz e, em Canela, o Sonho de Natal completa 36 anos. São praticamente três meses de cidades decoradas e eventos grandiosos que se estendem até a segunda quinzena de janeiro. No entanto, o verão promete ser movimentado na Serra para além do Natal. Pelo menos este será o resultado se depender da mobilização de cinco cidades da região - Canela, Gramado, Nova Petrópolis, Picada Café e São Francisco de Paula - que trabalham em conjunto para aumentar em 10% o número de visitantes. Aproveitando a vitrine do 35º Festuris (Festival Internacional do Turismo de Gramado) realizado em novembro último e que contou com a presença de mais de 15 mil participantes do trade, dos quais 600 jornalistas credenciados, as prefeituras e secretarias de turismo desses municípios lançaram o projeto "Viva Experiências Inesquecíveis no Verão na Serra Gaúcha 2024" com atrações especiais no período de 15 de janeiro a 10 de março, emendando com o final dos festejos natalinos. Com o intuito de fomentar o turismo, o Sindicato da Hotelaria, Restaurantes, Bares, Parques, Museus e Similares da Região das Hortênsias (Sindtur Serra Gaúcha) em parceria com o Conselho de Turismo da Região das Hortênsias (Contur Hortênsias) idealizou uma série de eventos e atrativos promocionais. A ideia é dar um "empurrãozinho" naquelas famílias que gostam do clima ameno da Serra e pensam duas vezes antes de optar pelas agitações das praias. Segundo Lisa Gottschalk, executiva do Sindtur, a estimativa é de que a rede hoteleira e gastronômica, parques, museus e comércio em geral participem com promoções de descontos a partir de 15%. "Esperamos chegar a 150 empresas parceiras", prevê a executiva. Outra ação anunciada pelo secretário de turismo de Gramado, Luia Barbacovi, é atrair os turistas oriundos da Argentina e Uruguai. "Queremos desviar a rota dos viajantes que sobem para o litoral catarinense", explica ao informar que neste primeiro momento a mídia escolhida é outdoor de estradas. E, para o próximo verão, já mais estruturado, o projeto prevê a realização de dois workshops com agências de turismo dos países vizinhos em 2024. Com um perfil de visitantes predominantemente oriundo do Rio Grande do Sul, seguido de Santa Catarina - segundo dados da pesquisa Report Prospera.RS - a Serra quer alçar voos mais longos e mira atrair turistas de Aracaju, Salvador, Recife e João Pessoa já para esta temporada. A previsão é do presidente do Sindtur, Claudio Souza. Segundo o Report, o perfil de região demonstra que o turista da Serra é composto, principalmente, por visitantes das classes A/B (42,9%) e C (43,9%). Thomas Fontana, CEO e coordenador da pesquisa, explica que houve uma proporção maior de classes baixas em relação às altas, em 2022, como rebote da pandemia. "Acreditamos que 2023, pelas conversas com o trade, tenhamos voltado à normalidade, que é o padrão 2019",

explica.



Orlando brasileira

Em Gramado, a Rua Torta é um dos pontos mais visitados, que encanta e chama a atenção de quem passa Cleiton Thieli/divulgação/jc

Thomas Fontana, CEO da Prospera.RS, conta que a região possui 117 atrações que contemplam os mais diversos perfis. "Que outro lugar no Brasil concentra mais de 80 parques e museus temáticos, mais de 20 restaurantes que entregam "experiência" além de comida, conta com hotéis que estão ranqueados entre os 10 melhores do mundo e realiza eventos que - literalmente - atraem milhões de pessoas?", questiona ao observar que a Região das Hortênsias vem se posicionando como a "Orlando brasileira" nos últimos 20 anos, a partir do empreendedorismo privado e público. É de entendimento geral que a liderança deste movimento partiu da cidade de Gramado ao perceber que o turismo bem estruturado pode gerar riqueza. A cidade acelerou tanto nesta direção, que em 2022, 90% do PIB adveio desta atividade. Mas o entorno vem crescendo a passos largos até porque, especula-se, Gramado está 'saturada', como mostra estudo da Prospera. RS. No entanto, se aos olhos do turista a região parece mágica - onde simples vias, como a Rua Torta ou a Coberta são cenários para fotos -, nos bastidores, seus habitantes debatem soluções para gargalos que não acompanham a velocidade empreendedora como mobilidade, saneamento e rede de saúde. Ainda há outras preocupações geradas pelo próprio "mercado", como a tematização gratuita e exagerada ou o boom da hotelaria de multipropriedade. Não esquecendo o crescimento desordenado de construções que podem resultar em problemas como o recente desabamento de um condomínio.

Atrações e gastronomia para todos os públicos

Grandioso, Acquamotion foi considerado o Melhor Parque Aquático do Brasil em ranking de 2023/2024 Insider2 Comunicação/divulgação/jc

A região possui atrações que são cenários perfeitos para os turistas postarem nas redes sociais. E, como se isso não bastasse, os empreendimentos também vêm abocanhando títulos que despertam a atenção de visitantes. O Acquamotion, por exemplo, acaba de receber o título de "Melhor Parque Aquático do Brasil" no Prêmio Melhores Destinos 2023/2024. O empreendimento localizado em Gramado, possui sete piscinas aquecidas naturalmente a 36 graus que possibilitam aos visitantes jatos massageadores, bar molhado, além da cenografia de um bosque encantado com árvores e espelhos d'água, escorregadores e toboáguas, piscina com borda infinita e muito mais para quem quer aventura e brincadeiras na água em meio a personagens lúdicos, como os elfos. Peterson Perin, diretor de operações, conta que cada detalhe do empreendimento foi concebido para encantar os visitantes. "A união dos personagens, a magia dessa estória em um universo de fantasia, o entretenimento e mais os benefícios para a saúde das águas termais fazem dele um lugar único", afirma. Se a ideia é manter o movimento durante o verão, quando tem a forte concorrência do Litoral, a Serra não se furta em apresentar novidades. Inaugurado em novembro de 2023, o Mundo Lugano - Parque e Pizzaria Temática ocupa uma área indoor de 3,5 mil m². A grande vantagem em relação a outros empreendimentos é a localização no centro de Gramado. Unindo gastronomia - em um rodizio com mais de 40 sabores de pizza - e entretenimento, o Mundo Lugano aposta em tecnologia apresentando variedade de jogos interativos, videogames e pista de boliche prometendo atração para toda a família. A expectativa dos empreendedores é receber 1,5 mil turistas ao dia. Falando em pizza, os empreendedores do Grupo Unity iniciaram suas atividades na Serra também por este prato que é preferência nacional. Eles são proprietários dos empreendimentos que têm o tema pirata como carro chefe: O Navio e o Porto Cara de Mau, localizados lado a lado no centro de Gramado oferecem aos clientes um mergulho nos sete mares com suas aventuras regadas a alegria e experiências aos "pulguentos", como são chamados os clientes. Após pesquisas e estudos, os proprietários entenderam que podiam captar um importante público: os turistas que vinham à cidade e ansiavam por novidades. O tema "piratas" foi definido por ser atraente para pessoas de todas as idades, permitindo brincar com o imaginário, e, também, por ser possível desenvolver arquitetura, decoração e parte artística rica em criatividade. E já que estamos no mundo das pizzas será que alguém consegue dar conta dos 120 sabores (60 salgados e 60 doces)? Esse é o desafio para quem atravessa a porta da Heróis da Pizza, inaugurada em 2023. Ao garantir seu ingresso, os humanos (a palavra cliente é proibida por lá, por motivos de imersão e história) são transportados para dentro de um universo paralelo repleto de aventuras na cidade de Nova Iorque. A cenografia é ornamentada com o Central Park, táxis em preto e amarelo, um trem em alta velocidade entre outros pontos característicos. Ir à Serra e não degustar uma fondue é como ir a Roma e não ver o Papa. O Era uma vez um Chalezinho chegou a Gramado com uma unidade em 2023, sendo a mais nova opção no segmento. Com inspiração nos chalés alpinos a casa oferece, além do prato principal, experiências que incluem intervenções de entretenimento. Na Serra o visitante tem licença poética de se transportar a qualquer lugar e período. Então, que tal aproveitar e mergulhar nos anos de ouro da Broadway? Pois esta é a proposta do Gatzz. A fachada imponente já prenuncia o que o turista vai viver ao cruzar as portas. A decoração é extravagante com um Rolls Royce 1961, piano ornamentado com penas, gramofone, espelhos, cortinas e elementos dourados. Os artistas com roupas de época interagem com os clientes e já dão ideia do que será o espetáculo. Madame Kaká, a dona do cabaré, recepciona os convidados e os transporta por cerca de duas horas de danças impecáveis, interpretações majestosas, interação dos artistas com os convidados e um jantar completo servido por garçons a caráter. A casa possui quatro espetáculos - Bellepoque, Dezoito , Simplesmente Natal e Imaginadores.

Capital Nacional dos Parques Temáticos

Cascata do Caracol, em Canela, é o terceiro ponto mais visitado no Brasil Sergio Olivier/divulgação/jc

A vizinha Canela não fica atrás. Com 73% do PIB oriundo do turismo, a cidade foi reconhecida como a Capital Nacional dos Parques Temáticos. O projeto que teve a mão de dois gaúchos - deputado federal Bibo Nunes (PSL) e senador Hamilton Mourão (Republicanos) - foi sancionado pelo presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin, e publicado no Diário Oficial de 29 de novembro. O município tem uma área de 255 km² e concentra 22 parques temáticos, com diversos tamanhos e conteúdos. O investimento em parques começou em 1973, com a criação do Parque Estadual do Caracol, terceiro ponto turístico mais fotografado do Brasil. Gilmar Ferreira, secretário de turismo e cultura, diz que este reconhecimento pode se transformar em um selo para a cidade. Além do título, Canela também conquistou um dos maiores investimentos de 2023: o Space Adventure, espaço de 4 mil m² com experiências imersivas onde o visitante tem a oportunidade de ver mais de 300 artefatos originais das missões da Nasa. O lado externo já anuncia a grandiosidade ao exibir um foguete com 36 metros de altura, dentro do museu peças altamente tecnológicas, como as vestimentas de astronautas. O aporte financeiro de R$ 40 milhões na construção é da DC Set e Grupo Oceanic, dois nomes de peso do entretenimento brasileiro. Outra atração da cidade é o Parque Terra Mágica Florybal, considerado um dos melhores parques do mundo, segundo Trip Advisor. O parque é povoado por duendes, fadas, dinossauros e seres de chocolate que convivem em um mundo mágico. Atualmente conta com 43 atrações, entre cenários, brinquedos e apresentações artísticas. Em 2023 os proprietários investiram na segunda fase de obras do Teatro dos Sonhos, que ampliou o espaço para abrigar 300 pessoas por espetáculo.

E onde se hospedar?

Situado em Canela, Jangal das Araucárias se encaixa na tendência mundial do setor, o turismo de contemplação QG Comunica/divulgação/jc

Hotéis, hospedarias e multipropriedades existem para todos os gostos e bolsos. O Hotel Colline de France, localizado em Gramado, por exemplo, conquistou a terceira posição mundial sendo considerado o melhor hotel do Brasil e da América Latina pela terceira vez consecutiva na lista do "Travellers' Choice 2023", que classifica os melhores destinos com base nas experiências de viajantes reais. Inspirado no império Francês o hotel oferece 34 suítes de luxo com decoração única. Os detalhes são pensados para criar uma imersão na realeza, desde a arquitetura até os móveis esculpidos à mão, folheados em ouro 24 quilates, roupas de cama de grife e aroma exclusivo presente em todos os ambientes. Também na linha luxo o resort Buona Vitta tem como principal atrativo conceituala inspiração na região da Toscana italiana. O empreendimento localizado em um terreno de 65 mil m² é hoje a maior estrutura hoteleira de Gramado, integrando hospedagem, gastronomia e lazer. Voltado para casais e famílias, o empreendimento disponibiliza 2.486 leitos em 583 apartamentos. Com projetos desenvolvidos tendo como base o conceito green bulding, o Grupo Gramado Parks investiu em uma construção sustentável com o objetivo de minimizar impactos no meio ambiente e entorno. Outro empreendimento focado em turistas do segmento premium, o Jangal das Araucárias, situado em Canela, é o primeiro hotel boutique com o rótulo Swan no Brasil. Rodeado por uma área de 2 mil m² de araucárias centenárias, o empreendimento se encaixa em uma grande tendência mundial do setor: o turismo de contemplação (utilização sustentável do patrimônio natural e cultural). Com 47 apartamentos, o Jangal das Araucárias é o primeiro da rede Swan Hotéis a operar com o sistema de multipropriedade. A rede Hotéis Laghetto é uma das mais fortes e democráticas da região, oferecendo opções de hospedagem para diversos públicos e bolsos. Com 12 unidades em Gramado, duas em Canela e duas em Bento Gonçalves a rede se engajou na campanha "Verão na Serra" e está com uma promoção especial de descontos além de variadas atividades de lazer para a família com as piscinas e áreas aquáticas como destaques.

10 atrações na Serra

No Mini Mundo o visitante encontra réplicas de cidades cerca de 24 vezes menor do que o tamanho real Gramado Inesquecível/divulgação/jc

Lago Negro (Gramado) Classificado em 15º lugar no ranking mundial de atrações turísticas que mais proporcionam felicidade. O Lago tem seu entorno reflorestado com mudas importadas da Floresta Negra, da Alemanha. Labirinto Verde (Nova Petrópolis) Criado para atrair crianças com a lúdica brincadeira infantil, se tornou uma diversão também para adultos e contribui para que a prefeitura informe que esse é o ponto de maior fluxo em toda a cidade. Mini Mundo (Gramado) De uma ideia super simples - construir uma área de lazer para os netos e hóspedes - nasceu um parque que segue fazendo sucesso e recebendo turistas com suas atrações analógicas, sempre apresentando novidades. Hollywood Dream Cars (Gramado) Possui a maior e mais completa coleção de cadillacs da América Latina. São mais de 30 veículos clássicos e raros em uma área de lazer de 1 mil m². Selfie (Gramado) São 65 cenários preparados para que as pessoas interajam e fotografem. Super produzido, tem ambientações de estilos bastante variados e, até mesmo, um jatinho de verdade para que sejam produzidas fotos no interior ou sentado sobre a asa. Exceed Games Park

(Gramado) Direcionado ao público jovem interessado em realidade virtual, metaverso e outras experiências tecnológicas. Com telões gigantes possui mais de 17 atrações e 50 jogos. Snowland (Gramado) Diversão ao melhor estilo das estações de neve: montanha, patinação, descida de boia, shows e gastronomia com diversos restaurantes. Vale dos Dinossauros (Canela) Inspirado no filme Jurassic Park, coloca o visitante em uma experiência que inclui contato com a natureza e dinossauros animatrônicos que emitem sons e movimentos. O parque possui mais de 40 dinossauros em uma área de 30 mil m². Sky Glass (Canela) Atrativo inédito no mundo oferece uma vista privilegiada do Vale da Ferradura. A estrutura de vidro avança 35 metros sobre o vale e fica a 360 metros de altura em relação ao rio Caí. Bustour Inspirado nas grandes cidades turísticas do mundo, oferece o sistema hop on hop off. A partir de um ticket comprado previamente, o visitante circula o dia todo por atrativos turísticos das duas cidades.



Pesquisa aponta o RS como líder no enoturismo

Um sonho de família inaugurado em agosto de 2023: Vinícola Madre Terra é uma paraíso de 45 hectares enraizado no interior de Flores da Cunha Madre Terra/divulgação/jc