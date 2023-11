Plastitroque reverte em sustentabilidade

Unindo o útil ao agradável, a petroquímica Braskem realizou mais uma ação do Plastitroque. Já em sua quarta edição neste ano, o projeto procura incentivar a sustentabilidade e a independência - ao mesmo tempo que recicla toneladas de resíduos plásticos: neste ano, foram 10,2 toneladas de resíduos plásticos que puderam ser reciclados.

A sustentabilidade é incentivada quando os participantes - estudantes, familiares e funcionários das instituições de ensino parceiras do projeto - recolhem plásticos recicláveis para a ocasião. O incentivo à independência vem em seguida: os plásticos são trocados por plasticoins, moedas simbólicas produzidas pela Braskem. Com elas, é possível fazer a conversão em kits escolares, alimentos e produtos de higiene e limpeza.

"O projeto nasceu no México e foi introduzido no Brasil pela primeira vez em 2019, na Bahia e Alagoas. No Rio Grande do Sul tivemos uma primeira edição-piloto no final de 2021", conta Daniel Fleischer, gerente de Relações Institucionais da Braskem no Rio Grande do Sul. "O Plastitroque é um projeto essencialmente colaborativo e coletivo. Neste ano, tivemos um total de 855 participantes diretos durante as quatro edições. Contudo, o número de pessoas beneficiadas é muito maior. São mais de 2.500, pois cada participante está ligado a uma família ou grupo familiar que se mobiliza durante o período de arrecadação e se beneficia das doações", complementa.

No Rio Grande do Sul, as instituições parceiras que sediaram edições do Plastitroque são a as Escolas Municipais de Ensino Fundamental (EMEFs) Ramiz Galvão (Rio Grande), Serafim Ávila (Triunfo), Miguel Couto (Nova Santa Rita) e ACM Vila Restinga Olímpica (Porto Alegre).

Roberta Motta, Coordenadora Técnica do ACM Vila Restinga Olímpica, viu gradativamente mais famílias engajadas no projeto.

"Voltávamos da pandemia (na primeira edição), muitas famílias e crianças sem adesão total dos serviços, por medo e receio ainda. Contudo, na segunda edição, eles já conheciam e se engajaram de uma maneira surpreendente, mobilizando a comunidade e as crianças mobilizando as famílias, pois também vínhamos internamente tratando a importância do tema, como rotina e calendário de trabalho, servindo como culminância de um trabalho do ano de 2023.", especificou Roberta.

Instituições como a ACM Vila Restinga Olímpica, criada em 2001 pela ACM-RS (Associação Cristã de Moços - Rio Grande do Sul) desenvolvem seus alunos também por meio da adoção de outros projetos, como Roberta explica: "Trabalhamos diariamente com a Política de Assistência Social e Educação, no contraturno Escolar, no intuito de mantê-los [os alunos] em um espaço protetivo, com atividades na área de educação, lazer e esporte, além de trabalhar as diversas habilidade sócio emocionais, que precisam de estímulo e desenvolvimento".

A ACM é uma organização de voluntariado surgida há mais de 150 anos na Inglaterra. No Brasil, chegou em 1887, através de um missionário presbiteriano. Foi apenas em novembro de 1901 que a ACM surge no Rio Grande do Sul, com atividades que vislumbram o desenvolvimento psicossocial através da prática de esportes e outras formas de orientação.

A Braskem passou a fazer parte da rotina da Vila Restinga Olímpica quando a unidade aderiu, em 2015, a uma parceria para incentivo fiscal através do ICMS, a chamada Lei da Solidariedade, para construção e implementação de uma usina de beneficiamento do plástico. "Uma nova tecnologia social, com o intuito de beneficiar o plástico das unidades de triagem e agregar valor de venda e assim, aumentar a renda per capta dos trabalhadores cooperadores. E além disso, no paralelo, trabalhar com eles direitos básicos, constantemente violados, que por vezes impedem a emancipação", reflete.