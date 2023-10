Vinho e gastronomia impulsionam turismo de experiência na Serra

Patrícia Lima, especial para o JC*

Beneficiadas com o crescimento do turismo de vinhos, as vinícolas têm no receptivo um forte aliado na solidificação de suas marcas e até na comercialização de seus produtos. Passear entre vinhedos e degustar vinhos na adega sob a orientação de um profissional é programação que vem se expandindo no Estado. É o que demonstram os números da principal região enoturística do País, a Serra gaúcha. Novos projetos, com experiências inovadoras e criativas, devem impulsionar a atividade, atraindo ainda mais amantes do vinho e despertando os consumidores para a qualidade e a relevância do produto nacional.

