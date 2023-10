Vinho e turismo impulsionam crescimento na Serra

Patrícia Lima, especial para o JC*

Passear por entre vinhedos em um dia ensolarado ou degustar vinhos na adega em que são envelhecidos, sob a orientação de um profissional, enquanto se saboreia algum petisco que combine com a bebida da taça. Se existe programação melhor do que essa, cada vez mais gente simplesmente desconhece. É o que demonstram os números da principal região enoturística do País, a Serra Gaúcha. Novos projetos, com experiências inovadoras e criativas, devem impulsionar a atividade, atraindo ainda mais amantes do vinho e despertando os consumidores para a qualidade e a relevância do produto nacional.

Em momento de setor aquecido, é difícil encontrar algum turista que esteja inteiramente atualizado das novidades enogastronômicas que aparecem todos os dias na região, por mais enófilo que seja. Imaginou a possibilidade de envelhecer vinhos em barricas de madeiras brasileiras? Já existe. E degustar um vinho elaborado por jovens enólogos gaúchos na principal região vinícola dos Estados Unidos? Isso também já tem. E que tal uma degustação de espumantes ao som de jazz, no aconchego do jardim? Basta marcar. E harmonizar vinhos brasileiros com uma gastronomia autoral descomplicada e cheia de personalidade, elaborada com ingredientes locais? É, tem também. Em resumo, a explosão do enoturismo na Serra Gaúcha, em especial no entorno de Bento Gonçalves e do Vale dos Vinhedos, vem proporcionando o surgimento de empreendimentos cada vez mais inovadores, que tornam o cardápio de atrações cada vez mais variado.

Em palestra realizada na sexta edição do Fórum Mundial de Enoturismo, que ocorreu na Itália no final do ano passado, o diretor-geral da Organização Internacional da Vinha e do Vinho (OIV), Pau Roca, afirmou que a atividade turística nas regiões vitivinícolas que têm o vinho e sua cultura como principal atrativo merece atenção e políticas específicas por parte dos poderes públicos e também do trade. O desenvolvimento dessas atividades é capaz de promover um efeito benéfico em todos os aspectos das comunidades do entorno, horizontalizando o crescimento. "O turismo de vinhos deve ser pensado com criatividade, inovação e sustentabilidade. Assim, ele aumenta o valor não só para as vinícolas, mas para as comunidades ao redor", disse ele durante a exposição.

Segundo levantamento da Embrapa Uva e Vinho, o primeiro registro de atividade relacionada ao enoturismo na Serra ocorreu em 1881, quando Caxias do Sul organizou a primeira festa para celebrar a vindima. Esse evento precursor atraiu gente de toda a região e acabou dando origem à prestigiada Festa da Uva, em 1931. Em Bento Gonçalves, milhares de turistas se reuniram em 1967 para ver o vinho encanado nas ruas da cidade, na edição inaugural da Festa Nacional do Vinho.

Essas primeiras iniciativas já demonstravam que atrair turistas era bom não só para as vinícolas, que vendiam mais, mas para toda a economia da região, que ficava aquecida com a presença dos forasteiros. De acordo com dados da Secretaria de Turismo de Bento Gonçalves, mais de 1,7 milhão de turistas visitaram a cidade em 2022 - entre eles, 739 mil atraídos por roteiros vitivinícolas nos Caminhos de Pedra e Vale dos Vinhedos.

Beneficiadas de primeira hora com o crescimento do turismo de vinhos, as vinícolas têm no receptivo um forte aliado na solidificação de suas marcas e até na comercialização de seus produtos. Segundo a diretora de Infraestrutura e Enoturismo da Associação dos Produtores de Vinhos Finos do Vale dos Vinhedos (Aprovale), Deborah Villas-Bôas Dadalt, muitas empresas têm na venda direta ao público a sua principal fonte de receita, não dependendo mais da distribuição de seus vinhos em outros mercados.

"As próprias vinícolas se tornaram importantes complexos enoturísticos, especialmente para atrair os turistas, escoando sua produção", comenta. Outras estruturas, como hotéis e restaurantes, também pegam carona com a chegada dos turistas em busca do vinho. Deborah salienta que alguns empreendimentos como esses estão surgindo com uma proposta inovadora para receber os apaixonados pela bebida, com rótulos próprios elaborados em parceria com as vinícolas e experiências exclusivas para a imersão no mundo do vinho.

"A última inovação que nasce aqui no Vale dos Vinhedos para todo Brasil é o condomínio vitivinícola, que são empreendimentos voltados para a produção de vinhos de pequenos proprietários que querem não apenas turistar, mas desejam uma imersão completa nesse universo", revela. Segundo Deborah, esses condomínios propõem a produção em pequenas propriedades, com manejo e castas de qualidade superior que resultam em vinhos de alto valor agregado. Com isso, esses condomínios, de acordo com ela, podem ajudar a preservar a paisagem dos vinhedos, fixando o produtor no campo e qualificando o terroir.