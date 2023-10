Os 26 anos do protesto de títulos

Maria Luísa Aguiar Oliveira e Luíza Pattero Foffano

Especialistas da área contencioso cível do escritório Finocchio & Ustra, Sociedade de Advogados

Criada em 1997, a Lei de Protesto está completando 26 anos de existência. E, durante esse tempo, vêm ocorrendo constantes evoluções nas ferramentas legais relacionadas à cobrança de dívidas, tornando a recuperação de crédito mais efetiva.

Esta lei, que regulamenta o protesto de títulos, é a nº 9.492/97, que estabeleceu normas gerais para a realização do ato, definiu os procedimentos a serem seguidos pelos tabelionatos, listou os títulos e documentos que podem ser protestados, bem como os prazos e as formalidades necessárias para tanto.

De acordo com a referida lei, após a apresentação do título, o tabelião deverá expedir a intimação ao devedor, bem como, em caso de recusa do pagamento ou não cumprimento da obrigação, lavrar um termo de protesto, publicando-o em edital e disponibilizando-o para consulta pública.

Deste modo, o protesto do título constitui uma ferramenta eficaz para satisfazer o direito do credor, pois cria um registro público de inadimplência, o que impacta, via de consequência, na reputação da pessoa física ou jurídica devedora perante a sociedade.

Nesse sentido, de acordo com recente levantamento realizado pela Central Nacional de Serviços Eletrônicos dos Tabeliães de Protesto de Títulos de São Paulo (CENPROT/SP), logo após o período mais crítico da pandemia de Covid-19, os credores recuperaram o importe aproximado de 257 milhões de reais[1].

O mesmo levantamento apontou, ainda, que o serviço de protesto recupera, em média, 65% dos créditos em até três dias úteis.

Além da regulamentação adequada, providenciada pela Lei de Protestos, o serviço também tem contado com modernização expressiva em suas ferramentas, o que contribui, ainda mais, para seu uso pela população e, por conseguinte, para a recuperação dos créditos.

Através da automação e avanços tecnológicos, desde 2018 - quando houve a autorização legal -, passaram a ser utilizados meios eletrônicos para protestosonline, nos quais os títulos e documentos são apresentados de forma digital aos tabelionatos. Isso reduz a necessidade de manipulação física de papéis, agiliza o processo, diminui os custos e torna mais eficiente a comunicação entre os envolvidos.

Outro avanço significativo foi a implementação de assinaturas digitais, que permite uma autenticação mais segura, garantindo a integridade dos documentos apresentados e reduzindo, assim, a possibilidade de fraudes.

Portanto, inegavelmente, o protesto de títulos segue, até os dias atuais, fundamental na proteção dos interesses comerciais e na garantia do cumprimento das obrigações pelos devedores, ensejando constante evolução e fomentando a segurança e, consequentemente, a expansão das relações comerciais e jurídicas no País.