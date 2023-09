A pandemia não acabou

A crise sanitária da Covid-19 passou. Voltamos à normalidade cotidiana, os casos arrefeceram tanto que a Organização Mundial da Saúde declarou, em maio deste ano, o fim da Emergência de Saúde Pública de Importância Internacional. Tecnicamente, isso não significa o fim da pandemia, vez que o vírus segue circulando. Contudo, há uma emergência que está longe do fim: a pandemia econômica, cujos sintomas estão agora se revelando em nossas empresas.

Após esses três anos de "fique em casa" e do distanciamento social, as empresas continuam sentindo os graves efeitos colaterais da pandemia: a crise econômica. Negócios ficaram fechados por longos períodos e, para lidar com esse quadro, houve medidas paliativas como a flexibilização e a prorrogação de prazos de dívidas, a concessão de crédito extraordinário e mesmo auxílios emergenciais estatais aos setores produtivos e de serviços.

Isso, no entanto, teve um custo. E a conta chegou. Com o fim das carências e a cobrança dos financiamentos concedidos à época, as medidas temporárias perderam eficácia.

A realidade se transformou com o crescimento exponencial dos juros — a Selic saiu dos módicos 1,90% ao ano em meados de 2020 para mais de 13% em 2022. Sem falar nos efeitos nefastos da disparada da inflação para toda a cadeia produtiva, aumentando drasticamente os insumos de produtos e de serviços.

Segundo a Serasa, em abril deste ano mais de 6,5 milhões de empresas estavam negativadas, com dívidas superiores a R$ 117 bilhões, o maior patamar da série histórica.

Para enfrentar a crise, mais companhias estão buscando socorro nas ferramentas do direito da insolvência, como a recuperação judicial. Somente no primeiro semestre de 2023 foram 593 pedidos de recuperação judicial no Brasil, aumento de 52,1% em relação ao mesmo período de 2022. É o número mais elevado em três anos.

A tendência é que este cenário permaneça ou se acentue no segundo semestre, caso o contexto econômico se mantenha. Em que pese as melhorias de indicadores como da inflação e do desemprego, e a própria redução da taxa Selic nas últimas reuniões do Comitê de Política Monetária, fato é que o espólio da pandemia tem assombrado as empresas brasileiras.

É necessária a adoção de medidas concretas para o enfrentamento da crise empresarial, capazes de permitir a superação do estado de crise econômico-financeira, a fim de que a retomada da economia ocorra de forma estruturada e equilibrada.

Assim como a vacina nos levou ao fim da emergência sanitária da Covid-19, precisamos de imunizantes para a reabilitação das empresas do País.

A conjugação terapêutica entre as políticas econômicas adotadas para o reaquecimento da economia, a necessária queda dos juros e a facilitação do acesso ao crédito, juntamente com a utilização de instrumentos jurídicos para a superação do estado de crise empresarial (tal como a recuperação judicial), é uma abordagem adequada para o enfrentamento do cenário atual.

A pandemia está longe de acabar para nossas empresas. Sem a profilaxia apropriada, a crise se avolumará, com risco para a continuidade de milhares de companhias e empregos em todo o País.