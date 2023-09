Os desafios diários da gestão hospitalar

O papel do gestor é incentivar as boas práticas, contribuir com a assistência segura, melhoria dos resultados e a satisfação dos profissionais da instituição; além de realizar compra de insumos necessários e realizar os pagamentos das despesas do hospital. Uma gestão bem sucedida resulta em diversos benefícios, além do fator essencial, a garantia da melhor experiência para os pacientes e familiares, oferecendo à população serviços norteados pela sustentabilidade, qualidade e segurança, inovação, ética e respeito.

O avanço tecnológico aliado ao estudo também gera novos métodos que beneficiam a medicina em todas as frentes, principalmente na gestão. O hospital tem uma história muito rica, tanto no atendimento como no ensino, sendo referência na área oftalmológica no Sul do País. Na média dos últimos três anos (2021, 2022 e 2023), o programa de residência do Hospital Banco de Olhos São Pietro se manteve em primeiro lugar na região Sul e em 7º lugar do Brasil. Não podemos perder o ritmo.

Ao exercer um papel principal a liderança deve-se apresentar boa capacidade comunicativa, de modo a motivar e aconselhar a equipe; uma forma eficaz de fazer isso é desenvolvendo programas de metas para as unidades. No Hospital Banco de Olhos São Pietro impusemos uma meta, a partir de janeiro de 2024: o paciente que necessitar cirurgia de catarata deverá ser chamado para realizar o procedimento em até 60 dias. Assumi a direção do hospital em abril de 2023, em meio a transição da antiga mantenedora e a chegada em definitivo do Grupo São Pietro . Atender as normas e a legislação atual não é fácil para nenhuma casa de saúde, não importa o tamanho.

Após a pandemia, o cenário da saúde brasileira mudou de patamar e as necessidades do setor também. Antes da Covid-19 não se tinha noção exata da real capacidade do Sistema Único de Saúde (SUS). Fomos testados ao máximo em todos os sentidos. Na época, atuava na direção de um grande grupo hospitalar, onde vivi momentos de tensão e preocupação extrema, sabendo que precisaríamos prestar atendimento a todos os pacientes, sem exceção. Passado o pior da pandemia, o setor enfrenta agora um outro problema, atender aqueles que não conseguiram realizar suas consultas, exames e procedimentos nos anos de 2020, 2021 e 2022, colocar a casa em ordem e zerar as filas de espera.

Atuar nesta área é integrar uma rede efetiva de serviço e apoio, muito além da área de gestão, porque, indiretamente, no protocolo está incluso o bem-estar dos pacientes e o salvamento de vidas. O gestor também tem que acompanhar as transformações no setor como um todo, como a necessidade de inovações científicas e tecnológicas, o equilíbrio constante dos recursos financeiros - além da atenção às demandas externas, principalmente a dos pacientes.

Agenda sustentável para ganhar o mercado global

Fernando Valente Pimentel

Presidente emérito e diretor-superintendente da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit)

A indústria têxtil e de confecção do Brasil, uma das cinco maiores do planeta, é constituída por cerca de 25 mil empresas, de produtoras de fibras a vestuário, empregando perto de 1,5 milhão de trabalhadores. Seu faturamento anual alcança R$ 190 bilhões, as exportações, US$ 1,14 bilhão e as importações, US$ 5,9 bilhões, com saldo negativo de US$ 4,8 bilhões na balança comercial setorial em 2022. Nosso país é um dos poucos com produção em todos os elos da cadeia de valor, incluindo 140 mil lojas no varejo de roupas, contando, ainda, com fornecedores de insumos, universidades e centros de pesquisa.

Apesar de todos esses consistentes fatores estruturais e da sinergia desse ecossistema, não estamos posicionados entre os maiores exportadores globais do setor e enfrentamos em nosso próprio mercado forte concorrência de produtos estrangeiros. Obviamente, fatores relevantes, como impostos e juros elevados, insegurança jurídica e todos os demais gargalos que compõem o "Custo Brasil", conspiram contra nossa competitividade. Porém, a despeito dessas questões, as quais esperamos sejam resolvidas na agenda do governo e do Congresso Nacional, nossa indústria têxtil e de confecção, como toda a manufatura nacional, tem boas perspectivas de ampliar sua capacidade concorrencial e ganhar muitas posições no ranking do comércio exterior.

Nossas oportunidades - em especial se considerarmos as mudanças geopolíticas, suscitado pelo conflito entre Rússia e Ucrânia e as sequelas da pandemia, que impactaram a estratégia de suprimentos dos países - são significativas se atendermos com eficácia às demandas inerentes à governança ambiental, social e corporativa (ESG). Para dimensionarmos a grandeza desse potencial e a relevância desses princípios no mundo, há interessantes indicadores: o relatório ESG and Sustainable Investment Outlook, da Broadridge Financial Solutions, do ano de 2021, mostra que os ativos em fundos nessa área podem crescer de US$ 8 trilhões para US$ 30 trilhões até 2030; em 2022, pesquisa da Delloite revelou que 57% dos executivos ouvidos relatam ter implementado um grupo de trabalho ESG multifuncional, encarregado de direcionar a atenção estratégica para o preceito, e outros 42% estão tomando medidas para fazer o mesmo.

Para a indústria têxtil e de confecção, o melhor caminho para aderência a essa agenda é gerar produtos sustentáveis, com base na bioeconomia e governança interna respeitosa ao compliance e práticas corretas nos aspectos trabalhista, social e ambiental. Para isso, temos um parque fabril bem-estruturado, recursos humanos capacitados, parcerias com universidades e instituições de pesquisa e tecnologia. Com certeza, os avanços na efetivação dos acordos multi e bilaterais do Brasil e do Mercosul e a interação e/ou ingresso na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) abrirão novas oportunidades para nossos produtos verdes e, claro, implicarão exigências crescentes nesse sentido.

Temos um arcabouço consistente de conhecimento e estratégias congruentes com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), consubstanciados no "Documento Têxtil 2030", um trabalho de fôlego e estruturante quanto aos caminhos a serem seguidos. As tendências e perspectivas que se abrem no contexto da aderência à agenda ESG ficaram muito claras no painel "Ecossistema brasileiro de moda sustentável: resultados e perspectivas de projetos colaborativos bem-sucedidos", realizado dia 13 de fevereiro último, na 9ª Conferência Internacional de Due Diligence na Rede de Produção de Têxteis, Vestuário e Calçados da OCDE, realizada no Centro de Conferências da entidade, em Paris, na França.

Participaram representantes da Associação Brasileira da Indústria Têxtil e de Confecção (Abit), da ABVTEX - ModaComVerso, Programa Texbrasil por parte da ApexBrasil - Liga de Sustentabilidade; Escritório da OIT no Brasil - Projeto SCORE, Reos Partners e Colabora Moda Sustentável. Não restou dúvida de que a sustentabilidade social e ambiental e as boas práticas de governança podem nos proporcionar significativo aumento de competitividade para ampliar nossa inserção internacional, como também no nosso próprio mercado interno, diminuindo seu suprimento com importados.

Os europeus exigirão em breve que produtos tenham DNA verde para ingressar em suas fronteiras e não tardará que exigências semelhantes sejam adotadas paulatinamente por crescente número de países. Assim, se incorporarmos na prática os preceitos de ESG e sairmos na frente dos concorrentes, teremos grande espaço no comércio nacional e internacional, aumentando investimentos, gerando empregos e promovendo uma jornada ininterrupta de aporte tecnológico e inovação.