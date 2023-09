Afinal, qual será o futuro dos pagamentos?

A palavra tecnologia pode ser definida como um conjunto de técnicas utilizadas para a solução de determinados problemas ou para a satisfação das necessidades humanas. Seu uso é tão antigo quanto o próprio Homo sapiens: ferramentas de pedra, confecção de roupas, criação de abrigos e até mesmo a descoberta do fogo são alguns exemplos disso.

Com o tempo, é claro, as necessidades se tornaram mais complexas. As tecnologias mudaram, o mundo mudou. Algumas já estão tão atreladas ao cotidiano, que se desfazer delas se tornou inviável. No ramo das finanças, essa tendência também se concretizou. Para facilitar as transações, novas formas de realizar pagamentos e movimentar a economia surgiram.

Um dos exemplos desta nova realidade é o Pix, lançado no Brasil em 2020. A ferramenta possibilita que o usuário realize transferências monetárias de forma instantânea e sem a cobrança de taxas. Seu sucesso foi tamanho que, em 2022, de acordo com o Banco Central, 29% das transações financeiras realizadas no País foram efetuadas por meio dessa tecnologia. No início de agosto deste ano, em apenas um dia, o Pix registrou mais de 140 milhões de operações. Aliás, os aparelhos celulares foram o carro-chefe no último ano, tendo sido utilizados em aproximadamente oito a cada dez transações financeiras.

Neste cenário, o Brasil é protagonista no avanço tecnológico mundial no que diz respeito às finanças — um modelo para outros países. Transformado em laboratório de Open Finance, o Banco Central confirmou este ano a criação do Real Digital, denominado de "Drex" — que deverá chegar a correntistas no final do próximo ano. Em todos os casos, a cibersegurança precisa ser prioridade — e iniciativas ligadas a esse tema também estão sendo tomadas.

Se os brasileiros estão imersos no mercado da inovação, as transações monetárias físicas tendem a diminuir. O dinheiro e os pagamentos serão cada vez mais digitais. No comércio, tanto no varejo quanto no atacado, caberá às instituições aderirem às novas tecnologias e intensificarem a segurança dos dados de seus clientes decorrentes dessas operações. Hoje, no setor financeiro, o Open Finance assume esse protagonismo. E não tem mais volta.