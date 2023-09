Nova Prata também dá show de solidariedade no Festival Internacional de Folclore

Cerca de quinze mil pessoas – entre espectadores, visitantes e delegações de bailarinos – movimentaram as ruas de Nova Prata durante o 19º Festival Internacional de Folclore (FIFNP), eleito três vezes consecutivas como o melhor da modalidade no mundo. De 6 a 10 de setembro, turismo, gastronomia e comércio do município gaúcho movimentaram seus negócios e garantiram o intercâmbio cultural entre países de três continentes com o sul do Brasil.



Além do público diário de mais de 1,5 mil pessoas, que lotou o ginásio Alcides Tarasconi durante as noites, o Festival contabilizou, ainda, mais de 50 mil visualizações pelo YouTube e pelas redes sociais, já que os espetáculos também foram transmitidos ao vivo, pela internet.





Paralelamente ao evento, aconteceram as feiras do livro, artesanato e agroindústria, gastronomia e comércio, além de ações sociais. Este ano, o Festival da Solidariedade mobilizou as escolas, grupos folclóricos, entidades, empresas e supermercados da cidade e arrecadou mais de duas toneladas de alimentos, 440 quilos de ração, 600 itens de higiene pessoal e produtos de limpeza e 300 litros de água. Os donativos foram destinados a entidades beneficentes de Nova Prata e parte deles também seguiram para os municípios atingidos pelas chuvas no Estado.





No ginásio, durante as noites de espetáculo, o público presente também pode colaborar com o projeto “Água Solidária”. A cada garrafa de água doada, o Festival doou outra e ao final foram arrecadadas mais de 1,1 mil garrafas que também serão destinadas às famílias que sofreram com as enchentes.



Para o presidente do Festival, André Ulysses Nedeff, esta edição ficou marcada pela solidariedade e pelo envolvimento das pessoas. “O festival é feito de alegria, de dança, de música e de cores, mas também é feito de mensagem. O tema deste ano trouxe essa reflexão da vida simples, da importância de estender a mão para o próximo e de compreender quais são as nossas verdadeiras riquezas. O resultado do Festival da Solidariedade, que mobilizou tantas pessoas e alcançou um número tão expressivo de doações é prova de que o público entendeu a mensagem”, reflete.



Com o tema “Carta aos Governantes dos Povos”, a instituição artística Bailado Gaúcho recebeu grupos estrangeiros e grupos locais para apresentações e competições de dança. Ao todo foram quase trezentos bailarinos, além de membros das delegações. A 19ª edição também contou com a mobilização de uma equipe de mais de trezentos voluntários.



O Festival de Nova Prata é o único nas Américas a sediar um campeonato de danças folclóricas: o FIDAF Brazil World Championship. Este ano, dos dez grupos estrangeiros que participaram do evento, cinco deles (Eslováquia, Bolívia, Chile, Botsuana e Paraguai) competiram pelo título de campeão.



O concurso internacional de danças folclóricas avalia itens como técnica, figurino, música, coreografia e harmonia, além de impressão geral por uma equipe de jurados com experiência mínima de 15 júris internacionais da FIDAF. O grupo que levou o título de campeão veio da Eslováquia, seguido por Bolívia e Paraguai (segundo e terceiro colocados, respectivamente). E quem conquistou o coração dos espectadores, arrematando o Prêmio do Público foi o grupo que veio do Chile.



Além dos países que participaram do campeonato, outros cinco grupos latinos vindos da Argentina, da Colômbia, do Equador, do Panamá e da Costa Rica, marcaram presença no festival, junto a nove grupos locais e o anfitrião do evento, o Bailado Gaúcho.