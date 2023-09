123... e lá se foram as milhas...

Cristiano Heineck Schmitt

Advogado e Professor da Escola de Direito da Pucrs

Milhares de consumidores no Brasil foram surpreendidos no dia 18 de agosto de 2023 com a atitude inesperada da agência de viagens 123milhas. A empresa resolveu suspender a emissão de passagens aéreas e pacotes da linha promocional "Promo". O referido serviço envolve a possibilidade de aquisição de passagens com datas flexíveis, com embarques que deveriam ocorrer entre setembro e dezembro deste ano.

Os consumidores que adquirem passagens pela 123milhas assim o fazem em razão de preços menores, programando-se para viagens em períodos de menor demanda, o que permite a prática de preços reduzidos. Dentre esses consumidores, há uma gama enorme de pessoas que somente conseguiria viajar de férias com a família justamente em razão de preços mais acessíveis. Existem outros que, resgatando milhas com companhias aéreas, as vendem para a empresa 123milhas, aguardando alguns meses para receber um valor menor.

Nesse contexto de adquirentes de milhas, há diversas pessoas que programaram férias do trabalho para poder realizar o sonho de conhecer determinado local. A fornecedora, no caso, argumentou, muito brevemente, que foi forçada a agir dessa maneira, pois tem havido muita procura por turismo nos últimos meses, e isso elevou o valor das passagens, de forma que não conseguiu manter a promoção.

Desculpas à parte, o pior ainda estava para acontecer. O artigo 35 do Código de Defesa do Consumidor obriga o fornecedor a honrar a oferta propagada, que passa a fazer parte do contrato ajustado com o cliente na compra de passagens. E, não bastasse não estar cumprindo o dever de fornecer a viagem, pelo preço da promoção, a 123milhas disse que ressarciria seus clientes com a emissão de vouchers.

Por evidente, com tais vouchers os consumidores não conseguem mais obter passagens com os valores adquiridos na promoção. Muitos nem teriam capital para realizar algum complemento de valores. No caso, no mínimo, a empresa tem o dever legal de ressarcir o cliente com a mesma quantia paga por ele, isso se a opção não for a de obrigar a entregar a passagem tal como prometido.

Com esses cenários, centenas de consumidores começaram a buscar a justiça, com pedidos liminares de bloqueios de valores da empresa. Diante de um rol extenso de ações judiciais, a 123milhas pediu recuperação judicial, que foi autorizada em 31 de agosto pela 1ª Vara Empresarial de Belo Horizonte/MG. Permanecendo a referida recuperação, isso permitiria à empresa tentar se capitalizar e voltar a operar normalmente.

Contudo, isso suspende todas as ações de cobranças ajuizadas contra 123milhas, dando margem para que esta negocie valores largamente inferiores com seus credores, que talvez recebam algo daqui há vários anos. Os consumidores entram na classe de credores quirografários, isto é, os últimos a receber, tudo indicando que nada lhes chegará, ou, com sorte, dez por cento do total do prejuízo. Mais fácil, nessa hipótese, seria tentar responsabilizar o Estado pela ausência de fiscalização adequada sobre a empresa, visto que não é de agora que a mesma colecionava uma série de reclamações.