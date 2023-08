Universidades impulsionam o desenvolvimento do Estado

Jaqueline Silveira, especial para o JC*

O Centro do Estado e os Vales do Rio Pardo e de Taquari têm aproveitado com êxito o potencial técnico ofertado pelas suas universidades para consolidar iniciativas com foco no empreendedorismo e na inovação. As instituições de Ensino Superior têm papel relevante para impulsionar o desenvolvimento econômico dessas regiões. Dos seus laboratórios têm brotado ideias diferenciadas e novas pesquisas que impactam não só da economia das principais cidades, mas também nos municípios menores. Vão, inclusive, além das fronteiras do Estado. Há empresas e serviços com atuação pelo País. Principal cidade da Região Central, Santa Maria tem o suporte de uma das principais instituições públicas do Estado, a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), tanto no aquecimento da economia por meio de parte de seu orçamento, de mais de R$ 1,3 bilhão, que é investido no próprio município, quanto pelos projetos e serviços que desenvolve junto a empresas. Já em Santa Cruz do Sul, no Vale do Rio Pardo, a Unisc é uma das principais protagonistas dos avanços na área de tecnologia e inovação, potencializando o desenvolvimento com ideias diferenciadas que se transformaram em grandes negócios. Em Lajeado, no Vale do Taquari, o cenário não é muito diferente. A Universidade do Vale do Taquari (Univates) é o elo que conecta poder público e setor industrial numa receita de sucesso, envolvendo todos os atores num movimento voltado à inovação que cresceu de cinco anos para cá. Portanto, nessas regiões, as universidades cumprem um papel fundamental e fazem a diferença para o desenvolvimento e a qualidade de vida de seus habitantes.

Leia mais: Pesquisadores da UFSM descobrem fóssil que muda paradigma da origem dos dinossauros

Potencial da UFSM colabora com o desenvolvimento do Centro do Estado

UFSM é um diferencial técnico para o desenvolvimento econômico da região

UFSM/Divulgação/JC

Com 271.633 habitantes, Santa Maria é a principal cidade da região Centro e conhecida por ser um polo de educação que fechará o ano de 2023 com oito instituições de Ensino Superior. Entre elas, está a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM), a primeira fundada no interior do País e uma das mais importantes do Estado. Localizada no Bairro Camobi, o maior de Santa Maria, e a aproximadamente 12 quilômetros do Centro da cidade, a UFSM é um diferencial técnico para o desenvolvimento econômico da região. Com quatro campi e mais de 26 mil estudantes, o impacto dessa instituição pública pode ser medido pelo seu orçamento - R$ 1,3 bilhão em 2023 -, que é maior do que o do município, de R$ 1,2 bilhão neste ano. "Sempre digo que a universidade é uma das grandes empresas da região", afirma o reitor Luciano Schuch, destacando que R$ 150 milhões em verba de custeio, no caso para a manutenção da UFSM, e mais R$ 33 milhões em assistência estudantil são investidos em Santa Maria, "movimentando a economia". A credibilidade da UFSM também reforça o papel fundamental que tem na região. Em maio, subiu para a posição 1.043ª no ranking feito pelo Center for World University Rankings (CWUR), que classifica as 2 mil melhores universidades do mundo. O levantamento avalia o sucesso acadêmico de ex-alunos, empregabilidade, distinções do corpo docente e pesquisas realizadas. Recentemente, no mês de junho, o Ministério da Educação (MEC) divulgou o resultado da análise do recadastramento institucional da universidade: a nota foi 5, ou seja, alcançou o conceito máximo que atesta a excelência da UFSM. A excelência e expertise refletem tanto na produção da UFSM na região quanto na exportação de cérebros, serviços e empresas para diferentes Estados e até para fora do Brasil. E as impulsionado o desenvolvimento do Centro do Estado. Inclusive, em feváreas de tecnologia e inovação têm ganhado, cada vez mais, espaço na universidade,ereiro de 2023, foi criada a Pró-reitoria de Inovação e Empreendedorismo (ProInova), muito pelo perfil do atual reitor, que assumiu a instituição em janeiro de 2022 e é um entusiasta do tema. Com a ProInova, soma-se ao tripé fundamental da universidade - Ensino, Pesquisa e Extensão - a inovação, que tem o mesmo peso dos outros três pilares. Espécie de guarda-chuva de todas as iniciativas com foco em inovação e empreendedorismo, a pró-reitoria tem a missão de identificar as demandas tecnológicas da sociedade e, ao mesmo tempo, criar iniciativas inovadoras e sustentáveis. Também é papel da ProInova estimular a transferência do conhecimento e das tecnologias geradas na UFSM para beneficiar Santa Maria e região, principalmente na produção de bens, processos e serviços inovadores. Antes, essa tarefa era da Agência de Inovação e Transferência de Tecnologia (Agittec), que foi absorvida pelo novo órgão. Como desdobramento da pró-reitoria, foi criado o Parque de Inovação, Ciência e Tecnologia da UFSM (Inovatec), ambiente de inovação e empreendedorismo e que oportuniza a interação entre universidade, empresas, poder público e sociedade civil e organizada. A ideia é associar o potencial acadêmico ao setor produtivo para viabilizar iniciativas que possam estimular e ter impacto no desenvolvimento socioeconômico regional. Como mais uma iniciativa nessa área, a UFSM planeja a construção do Centro de Inovação e Promoção do Ecossistema de Inovação e Empreendedorismo. Para isso, já captou os recursos. Para Schuch, a universidade não pode ser vista só, por exemplo, pelos salários dos servidores e outros recursos do seu orçamento que estimulam a economia, precisa ir além. O desafio da UFSM, segundo ele, é "preparar as pessoas para o mundo do trabalho". "A sociedade tem de sentir a universidade, ela tem de gerar o bem-estar da população. A universidade tem de vista pelo benefício que ela gera", avalia o reitor, sobre o papel da instituição, especialmente via projetos de extensão e pesquisa. Cada vez mais, a UFSM tem trabalhado com a cultura do empreendedorismo e da inovação tanto internamente quanto além dos seus campi, por meio de palestras e debates de ideias. Isso porque, de acordo com o reitor, a universidade precisa "transbordar para a sociedade e formar pessoas empreendedoras, proativas". Cerca de 3 mil alunos fazem disciplina de empreendedorismo, área que tem ganhado visibilidade por uma iniciativa em andamento: "O geoparque é o maior projeto de empreendedorismo dentro da universidade", destaca Schuch, referindo-se à capacitação dos trabalhadores realizada pela UFSM com o objetivo de desenvolver o turismo na região.



Cidade é única da Região Sul a sediar programa

O ambiente inovador ganha um impulso ainda maior com a escolha de Santa Maria para sediar, neste segundo semestre, o programa Eleva Start Powered by InovAtiva. A iniciativa será coordenada pela UFSM, por meio da incubadora Pulsar, e oportunizará suporte e desenvolvimento a projetos ou startups de qualquer segmento que apresentem ideias inovadoras em produtos, serviços ou processos. Parceria entre o InovAtiva, do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior, e a UFSM, o programa deve abrir portas pra novas oportunidades de negócios inovadores para a Região Central, uma vez que os empreendedores receberão capacitação especializada e poderão desenvolver projetos. O ambiente para ideias diferenciadas tende a ficar, ainda, mais fértil e promissor.



A UFSM em números

4 campi (Santa Maria, Cachoeira do Sul, Frederico Westphalen e Palmeira das Missões)

26.213 alunos

4.519 servidores (professores e técnico-administrativos)

275 cursos (130 de graduação, 110 de pós-graduação, 32 cursos técnicos - médio e pós-médio - 3 básico e infantil)

5.096 projetos de pesquisa

1.676 projetos de extensão

859 projetos de ensino

147 projetos de desenvolvimento institucional

R$ 1.389.720.992 é o orçamento de 2023

R$ 24 milhões de faturamento em 2022 com 45 startups que geraram mais de 200 empregos

Mais de R$ 40 milhões em projetos aprovados e contratados no programa Rota 2030, iniciativa do governo federal com foco no setor automotivo e de autopeças

Mais de R$ 8,5 milhões em investimento com a aprovação do projeto estruturante Microcontrolador Brasileiro, estratégico e de impacto no cenário nacional

Sucesso das startups reflete no faturamento

UFSM tem estrutura para apoiar e fortalecer empreendimentos de base tecnológica dentro e fora da universidade

UFSM/DIVULGAÇÃO/JC

O tema da inovação é trabalhado há bastante tempo dentro da universidade, e com muito êxito. Em 2015, foi criada a Incubadora tecnológica da UFSM, a Pulsar, vinculada ao Parque de Inovação. A estrutura surgiu para apoiar e fortalecer empreendimentos de base tecnológica desenvolvidos dentro e fora da Federal. Ou seja, dar suporte para boas ideias se transformarem em grandes negócios. Nesse contexto, a Pulsar prepara, fortalece e apoia empresas de diversos nichos. As startups abrigadas na incubadora, além do retorno à sociedade, consolidaram um novo modelo de desenvolvimento sustentável. Muitas das startups nascidas na incubadora ganharam projeção e reconhecimento do mercado nacional e fazem, inclusive, parte da rotina da população. Presente em diversos Estados, a Delivery Much é uma das iniciativas mais bem-sucedidas forjadas dentro do campus da Federal. Criada em 2011, a plataforma para pedir tele-entrega de comida pela internet tem milhares de usuários. Outra startup em que a ideia redundou em praticidade é a Barisco. A startup surgiu com a proposta de fornecer produtos de alta qualidade para o preparo de cafés. O serviço inclui a máquina e os insumos para uma das bebidas mais tradicionais do brasileiro. Na área da agropecuária e da agricultura, também há experiências que se transformaram em negócios bem-sucedidos. A CowMed é um dos exemplos. A startup trabalha com coleiras para monitoramento do comportamento de vacas, com o objetivo de facilitar o trabalho do produtor. Por meio do software ou do aplicativo oferecidos pela empresa, ele tem a possibilidade de receber informações e alertas sobre o seu rebanho. Nessa mesma esteira, surgiu a BioAgreen. A empresa desenvolve insumos agrícolas com alta tecnologia, baseada nas demandas da agricultura do País, alinhada com os avanços da ciência mundial. O efeito prático é o crescimento, a proteção de plantas e o aumento da produtividade aliado ao cuidado com o meio ambiente. A agricultura de precisão, aliás, é um dos grandes potencias da UFSM e, atualmente, uma referência na América Latina. "Temos de nos orgulhar dessas empresas terem nascido dentro da UFSM", destaca o reitor Luciano Schuch, sobre essas quatro startups. Os números de 2022 sinalizam o sucesso da incubadora tecnológica da UFSM e vão ao encontro do nome Pulsar. Leia mais: Incubadora da UFSM seleciona empresas com base tecnológica

O ano registrou 45 empresas de base tecnológicas que geraram mais de 200 empregos e um faturamento de R$ 24 milhões. "Esse valor pode ser pequeno, mas são números consideráveis para a nossa região", avalia Schuch. Antes disso, em 2020, a incubadora conquistou a certificação Cerne 1. Esse reconhecimento atesta que a Pulsar adota os padrões exigidos pela associação, no caso das melhores práticas nacionais e internacionais, reforçando o papel dessa estrutura e a importância da competitividade de ideias diferenciada.



Cenário do Ensino Superior do Centro do Estado e Vales

Além da UFSM, Unisc e Univates, confira outras universidades e faculdades com sede ou

unidades em municípios do Centro do Estado ou na Região dos Vales: Cruz Alta Universidade de Cruz Alta (Unicruz) 15 cursos de graduação

1.400 alunos Santa Maria Faculdade de Ciências Jurídicas de Santa Maria (Unism) 1 curso

150 alunos presenciais Faculdades Integradas de Santa Maria (Fisma) 3 cursos de graduação

2 cursos técnicos

761 alunos (entre faculdade e escola técnica) Faculdade de Direito de Santa Maria (Fadisma) 5 cursos (entre presencial e EaD)

800 alunos (de 23 Estados) Faculdade Metodista Centenário (Fames)* 2 cursos

35 alunos Faculdade Palotina de Santa Maria (Fapas) 3 cursos presenciais

50 cursos de graduação e pós- graduação EaD

300 alunos presenciais Faculdade Sobresp 11 cursos na graduação

690 alunos

1 curso técnico de prótese dentária

70 alunos (4 turmas em andamento)

1 curso de capacitação em saúde bucal

25 alunos

Mais de 50 cursos de pós-graduação (presencial e EaD)

300 alunos Universidade Franciscana (UFN) 32 cursos de graduação (presencial e EaD)

Mais de 4 mil alunos

23 projetos na área de inovação em andamento (faturamento de R$ 20 milhões)

58 startups consolidadas (faturamento de cerca de R$ 100 milhões) Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) 4 cursos de graduação presenciais

7 cursos de graduação híbridos

21 cursos de graduação EaD

25 cursos de pós-graduação

600 alunos Restinga Sêca Antonio Meneghetti 6 cursos de graduação

1.700 alunos presenciais (graduação, pós-graduação e cursos de extensão) Santiago Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI Santiago) Oferece cursos de graduação, pós-graduação e cursos de extensão 11 cursos presenciais

1.080 estudantes presenciais

14 cursos EaD

100 estudantes EaD

513 estudantes da Escola Básica Santa Cruz do Sul Centro Educacional Dom Alberto Oferece educação básica em todos os níveis e cursos de graduação, pós-graduação e de extensão *Instituição anunciou que fechará no final de 2023

Unisc centraliza o protagonismo nas iniciativas de inovação no Vale do Rio Pardo

Universidade de Santa Cruz do Sul desenvolve pesquisas que podem ajudar na performance das empresas

SupernovaFilmesProdutora/ Divulgação/ JC

A região do Vale do Rio Pardo é impulsionada na área de tecnologia por um trabalho desenvolvido por diferentes atores, mas que tem na Universidade de Santa Cruz do Sul (Unisc) um dos protagonistas. Com sede na cidade que leva o mesmo nome, a instituição de ensino comunitário contribui para o desenvolvimento socioeconômico dos 133.230 habitantes de Santa Cruz e também para os demais municípios da região, que são contemplados pelas iniciativas de inovação e empreendedorismo desenvolvidas pela Unisc há duas décadas. A incubadora tecnológica (Itunisc) foi criada há 18 anos e o Parque Científico e Tecnológico Regional (Tecnounisc) há 10 anos. Mais recentemente, em 2020, foi criada a Direção de Inovação e Empreendedorismo para conectar a universidade ainda mais às empresas da região, reforçando a importância desse tema. "A inovação se confunde com a história da nossa universidade comunitária", diz o diretor de Inovação e Empreendedorismo da instituição de ensino, professor Rafael Kirst. Além dessas iniciativas, quase a totalidade de cursos da Unisc, que completou 30 anos, tem na grade curricular dois módulos no Laboratório de Empreendedorismo e Práticas Comunitárias com objetivo de preparar os estudantes para o desenvolvimento de projetos inovadores. Com cinco campi e 126 laboratórios, a universidade potencializa o desenvolvimento econômico de Santa Cruz do Sul e da região ao oportunizar que ideias inovadoras possam se transformar em grandes negócios e também em novas pesquisas que auxiliam na performance das empresas. "A inovação é o fazer diferente", afirma o diretor. A incubadora, por exemplo, é o espaço que abriga empresas embrionárias que, por dois anos, têm suporte e consultoria de professores da universidade para o desenvolvimento de suas atividades. "Claro, nem toda empresa incubada tem garantia de sucesso, mas por meio deste trabalho aumentamos as chances de que a startup se consolide como uma empresa sustentável em todas as dimensões", observa Kirst. Mas grande parte dos empreendimentos embrionários prospera e muda de patamar. Neste caso, as empresas consolidadas são instaladas no Tecnounisc, que atualmente abriga 26 empresas que desenvolvem projetos de pesquisa e desenvolvimento junto com os professores e estudantes da universidade. "Esses projetos e novos negócios geram desenvolvimento na região, geram empregos que se revertem em melhorias da condição de vida de nossa comunidade", destaca o professor. O trabalho da Unisc na área de inovação contribuiu para o surgimento e consolidação de 27 startups, empresas conhecidas por lançar serviços e produtos inovadores, com abrangência dentro e fora no Estado. Dos laboratórios da Unisc saíram boas ideias com impacto na economia da região. Com a consultoria de professores da universidade, uma empresa, a partir de experimentos de estudantes, transformou a venda de soluções em um negócio de sucesso disponibilizada em plataforma online. "A tecnologia está ao alcance em qualquer parte do mundo e não deixa a desejar em relação a soluções produzidas por empresas de ponta em nível internacional", ressalta Kirst. Já em parceria com uma indústria de alimentação da região surgiu o hambúrguer 100% vegetal, produto que não é nem vegetariano, nem vegano. O alimento já é ofertado em gôndolas de supermercados não só do Vale do Rio Pardo. Na Unisc, as iniciativas agregam à inovação a sustentabilidade. Hoje, na opinião do diretor de Inovação e Empreendedorismo da universidade, não há como dissociar um tema do outro. A sustentabilidade não está relacionada somente ao meio ambiente, mas deve contemplar também a esfera social, financeira e de governança, cada vez mais alinhada com ações de ESG (conjunto de padrões e boas práticas no desenvolvimento de uma empresa). Todos os empreendimentos instalados na incubadora ou no parque tecnológico têm esse foco ou cultura. E nessa área há experiências bem-sucedidas. Uma startup desenvolveu o software Meu Resíduo, hoje uma referência na gestão de resíduos para as empresas. Premiada em nível nacional, a ferramenta tecnológica entrega rastreabilidade da informação dos resíduos de seus clientes da geração à destinação.

Leia mais: Projeto de prédio junto ao Hospital Santa Cruz é discutido em Brasília



Produção além das fronteiras

A contribuição da Universidade de Santa Cruz do Sul para o desenvolvimento econômico vai além das fronteiras do Estado. A Central Analítica da Unisc realiza a análise de cerca de 75 mil amostras de solo por ano. A maioria da coleta é de lavouras gaúchas e do Centro-Oeste do País. Desde janeiro de 2023, funciona uma unidade em Primavera do Leste (MT), um dos grandes produtores de grãos do Brasil, que passará a analisar mais de 50 mil amostras ao ano. O trabalho da Central Analítica contribui para o aumento da produção de grãos e, como consequência, um incremento das exportações.



A Unisc em números

5 campi (Santa Cruz do Sul, Montenegro, Venâncio Aires, Capão da Canoa e Sobradinho)

62 prédios

78 cursos de Graduação (60 presenciais e 18 EaD)

71 cursos de Especialização (presencial e EaD)

9 programas de Mestrado e Doutorado

195 salas

126 laboratórios

5.495 alunos presenciais (censo de2021)

1.068 alunos no EAD (Censo 2021)

384 professores

730 funcionários (Campus Sede, campi Fora de Sede, Hospital Veterinário e Central Analítica de Primavera do Leste)





Universidade e setores público e privado atuam juntos em prol do Vale do Taquari

Laboratórios contribuem com pesquisas e análises de amostras para desenvolver e fortalecer empreendimentos

UNIVATES/Divulgação/JC

O desenvolvimento econômico do Vale do Taquari está muito associado ao trabalho da Universidade do Vale do Taquari (Univates). Localizada em Lajeado, a principal cidade da região, com 93.646 habitantes, a Univates é o elo entre o poder público e o setor industrial nas iniciativas em prol do desenvolvimento da região, principalmente na área de tecnologia. Há uma convergência muito forte nesse tripé, conforme o presidente da Fundação Univates, Ney Lazzari. "Eu diria que ter uma universidade, inclusive com curso de Medicina, por si só é uma inovação", acrescenta ele. Nos últimos cinco anos, conforme Lazzari, "o movimento" com visão para a tecnologia cresceu muito, contribuindo para Lajeado estar no topo entre as cidades mais inovadoras do País com até 100 mil habitantes. O Pro_Move Lajeado e uma dessas iniciativas. Implantado pelo município com auxílio de parceiros, o programa é focado em negócios considerados inovadores e oferece consultorias e treinamentos para que os projetos possam evoluir e se transformar em empresas. Também a prefeitura revitalizou um espaço que estava fechado na cidade e instalou no local o Laboratório de Inovação, que promove atividades como palestras para adolescentes e jovens. "São movimentos que vão acontecendo e fazem parte de uma obra maior", afirma o professor Lazzari. E, para um ambiente bem-sucedido na área de inovação, o papel da Univates é fundamental com a Incubadora Tecnológica (Inovates) e o Parque Científico e Tecnológico Univates (Tecnovates). As duas estruturas dão suporte e consultoria para o surgimento e consolidação das empresas com foco na produção e prestação de serviços diferenciados a partir de ideias inovadoras. No caso da Inovates, a prioridade é apoiar novos empreendedores. Em 2022, a incubadora registrou 45 empresas embrionárias e consolidadas. Segundo o relatório de atividades do ano passado, de 23 empresas que atingiram a autonomia e deixaram a incubadora, 19 estão em funcionamento e quatro encerraram seus negócios.

Leia mais: Univates e Tacchini avançam por de curso de Medicina em Bento Gonçalves



Vitrine no mercado nacional

No Tecnovates, instalam-se as empresas consolidadas após a fase na incubadora. E, entre as startups abrigadas na estrutura, uma virou vitrine do trabalho desenvolvido dentro da Universidade Vale do Taquari e ganhou projeção nacional e até internacional. Idealizada em 2019 por duas estudantes enquanto faziam o doutorado em Biotecnologia, a Syntalgae é uma empresa de biotecnologia com foco na pesquisa, no desenvolvimento e na inovação de produtos e bioprocessos que contribuem para melhorar a saúde da população e preservar o meio ambiente por meio do uso de microalgas. A partir do banco disponibilizado pela startup, podem ser desenvolvidos produtos sustentáveis a base de algas para as indústrias de suplementos, cosméticos e fármacos.



Integração rural e urbana

Lazzari defende que, além das ideias, "as pessoas devem ser diferenciadas"

Elise Bozzetto/ Divulgação/ JC

"As ideias têm de ser diferenciadas, mas as pessoas também precisam ser diferenciadas", destaca o presidente da Fundação Univates, Ney Lazzari. sobre a receita para uma iniciativa se transformar em um negócio bem-sucedido. O cenário de desenvolvimento econômico em Lajeado e região, avalia o presidente da Fundação Univates, "passa por um momento muito bom", estimulado por ideias inovadoras. O principal município da Vale do Taquari não tem praticamente área rural, mas ao redor são mais 30 municípios e 15 deles têm menos de 5 mil habitantes, onde predomina a produção agrícola e funcionam importantes cooperativas. Diante desse panorama, explica o professor, há uma integração das cooperativas e outros empreendimentos com o município essencialmente urbano e com os equipamentos necessários para dar suporte e impulsionar a economia dessa região. Toda essa engrenagem tem na Univates um grande pilar à medida que cria um ambiente com discussões, alternativas e pesquisas que auxiliam os empresários "a fazer as coisas de um jeito diferente", conforme o presidente da fundação. E mais uma inciativa com o DNA da Universidade do Vale do Taquari e que se destaca são as pesquisas do Laboratório de Acarologia (Labacari) em biotecnologia na produção primária de alimentos, tecnologia e ambiente, ecologia, bases ecológicas para o licenciamento ambiental e eficiência produtiva na agroindústria. Ao pesquisar a influência dos ácaros em diferentes situações, o Labacari, que também integra os laboratórios da Univates e do Tecnovates, contribui para diferentes segmentos da economia, tendo descrito cerca de 80 espécies. Já o laboratório Unianálises é uma referência nacional em análises químicas, físico-químicas e biológicas e atua em Lajeado desde 1993.



A Univates em números

2 Campi (Lajeado e Encantado)

2 unidades de ensino da Escola Técnica

13 polos de Educação a Distância (EaD)

198 laboratórios, museus e salas especiais

9.328 alunos

41 cursos da Graduação Presencial

19 cursos da Graduação EAD

27 cursos de Pós-Graduação

25 cursos Técnicos

52 cursos de Educação Continuada

1.279 funcionários Técnicos-administrativos

481 professores contratados

148 bolsistas

31 estagiários