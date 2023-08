API do WhatsApp Business ajuda negócios

Que o WhatsApp é quase indissociável dos brasileiros, isso sabemos. Mas quem também se rendeu à plataforma foram os empreendedores. A ferramenta tem se destacado como a principal solução para vendas nas micro e pequenas empresas.

A prova disso está em uma pesquisa realizada recentemente pelo site Opinion Box (2023), com 2.075 usuários do WhatsApp em todo o Brasil, que aponta que 79% das pessoas se comunicam com empresas por meio do WhatsApp e 59% consideram adequado usar a plataforma para adquirir produtos e serviços.

Esses dados endossam o poder da comunicação via WhatsApp para fins comerciais. Para aproveitar o potencial da ferramenta de maneira eficiente e estável para os negócios, muitos empreendedores têm optado pelo WhatsApp Business API (Interface de Programação de Aplicação) ou, como é mais popularmente chamado, API Oficial do WhatsApp Business.

A principal função da tecnologia é integrar o mensageiro com outros sistemas, como CRM, plataformas de atendimento, chatbots, automação de marketing, controles logísticos, além de facilitar a comunicação com outros canais do grupo Meta, tornando o diálogo mais robusto entre a marca e o cliente.

Ao contrário do WhatsApp Business, a API Oficial do aplicativo permite o uso de chatbots e centraliza diversos atendentes em um mesmo número de Whats. Essa opção auxilia no fluxo de atendimento e a contornar a espera do cliente com respostas prontas e humanizadas. Isso ajuda a equipe a identificar se o contato é ou não um lead qualificado.

"A API Oficial proporciona maior performance no atendimento do que o WhatsApp Business, pois possui recursos para atender empresas com alto fluxo de demanda de maneira mais ágil e prática," complementa João Lucas, especialista em Sucesso do Cliente da Poli.

Além dos atendimentos automáticos, a plataforma possibilita contatos personalizados com uso de recursos como imagens, figurinhas e call to actions. O objetivo é superar as expectativas do cliente e garantir que o atendimento seja cumprido. "É fácil mandar um texto escrito, mas o cliente precisa se sentir valorizado e ter interesse em responder à mensagem. Por isso, é preciso usar e abusar das ferramentas para chamar atenção do cliente e fazer o engajamento acontecer", disse Mariana Yoshida, strategic partner manager da Meta.

Com a API oficial, também é possível enviar templates criativos de notificações, lembretes e atualizações para os clientes de maneira rápida. Outro ponto em que a API se sobressai do Business é que ela permite avaliar a performance do canal por meio de relatórios. Isso ajuda a entender se as estratégias estão sendo assertivas ou se será necessário pensar em novas soluções para que o negócio alcance melhores resultados.

A grande vantagem da API oficial é que o número integrado fica hospedado em uma nuvem estável e segura - vigente com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) As mensagens são protegidas antes mesmo de serem enviadas, tornando a comunicação muito mais segura. - vigente com aAs mensagens são protegidas antes mesmo de serem enviadas, tornando a comunicação muito mais segura.

Outro benefício importante com o número integrado e hospedado na nuvem do próprio servidor oficial do WhatsApp é a estabilidade de conexão proporcionada, evitando interrupções na comunicação entre empresas e clientes.